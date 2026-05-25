Diego Pesqueira, director de Comunicaciones Estratégicas de la institución, señaló que el levantamiento del cuerpo sin vida se realizó alrededor de las 8:30 a. m. y que, por el momento, no se ofrecerán mayores precisiones debido a que se trata de una información “en desarrollo”.

Consultado sobre si el fallecido presentaba signos de violencia, Pesqueira sostuvo que hasta ahora no pueden brindar esos detalles.

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“Los reportes que tenemos es que se encontraba caminando en esta zona donde habitualmente muchas personas acuden a ejercitarse”, explicó.

El vocero subrayó que la Policía no puede adelantar conclusiones sobre el motivo del deceso, al indicar que la determinación corresponde a los peritos forenses.

“No podemos dar una causa de muerte, porque no somos peritos en la materia y necesitamos los soportes del INACIF”, afirmó.

Las autoridades indicaron que ampliarán la información una vez se conozcan los resultados oficiales del organismo forense.