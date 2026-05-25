Una adolescente identificada con las iniciales N.P.P. murió en la madrugada del domingo 24 de mayo en un centro residencial del Sistema Nacional de Protección de la Niñez, administrado por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI). Tenía apenas nueve días de haber ingresado al sistema.

Tres menores más están involucradas en el hecho, según las indagatorias preliminares. La institución suspendió preventivamente al personal de seguridad y acompañamiento, e intervino el centro. El Ministerio Público lleva la investigación.

Una muerte que el sistema no pudo evitar

N.P.P. había ingresado al Sistema Nacional de Protección el 15 de mayo de 2026. Nueve días después estaba muerta. El CONANI reconoció que la adolescente "recibía seguimiento y atención especializada debido a condiciones de salud y situaciones de alta vulnerabilidad previamente identificadas", lo que hace más grave la pregunta que nadie en la institución ha respondido aún: ¿cómo murió una menor de edad en un centro que debía protegerla?

El comunicado oficial no precisa la causa de la muerte ni describe qué ocurrió exactamente en esa madrugada del 24 de mayo. Solo señala que el hecho "involucra a otras tres menores de edad" y que el Ministerio Público tiene a su cargo determinar las circunstancias. La opacidad institucional contrasta con la gravedad del hecho.

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Suspensiones y una intervención que llega tarde

Como respuesta inmediata, el CONANI tomó dos medidas administrativas: la suspensión preventiva del personal de seguridad y acompañamiento a cargo del centro en el momento de los hechos, y la intervención del centro residencial. Ambas acciones, aunque necesarias, son reactivas. La pregunta que persiste es si existían señales previas de riesgo que no fueron atendidas.

La institución no informó cuántos menores residen en ese centro, cuál es su capacidad, ni si contaba con el personal suficiente para atender perfiles de "alta complejidad", como los que el propio CONANI describe en su comunicado.

El perfil de los centros: vulnerabilidad extrema sin recursos suficientes

En un párrafo que parece más una justificación que una explicación, el CONANI advierte que en el centro donde ocurrió la muerte "confluyen perfiles de alta complejidad": adolescentes víctimas de abandono, negligencia, abuso psicológico, sexual y emocional, maltrato físico, explotación sexual comercial, trata y tráfico, y situación de calle.

La institución agrega que estas adolescentes "frecuentemente asumen conducta negativa desafiante y manifiestan trastornos del comportamiento que dificultan la convivencia entre pares".

Es decir, el Estado dominicano concentra en un mismo espacio a adolescentes con traumas severos y perfiles de riesgo extremo, sin que quede claro si los centros tienen la capacidad técnica, el personal especializado y los recursos para atenderlos adecuadamente.

¿Qué dice la Ley 136-03?

La Ley 136-03, Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, establece que el Estado tiene la obligación de garantizar la protección integral de los menores bajo su custodia. El CONANI invoca esa misma ley al final de su comunicado para reafirmar su "compromiso". Sin embargo, la muerte de N.P.P. ocurre precisamente dentro del sistema que esa ley creó para protegerla.

No es un dato menor que el CONANI y el Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA) llevan meses impulsando una reforma a la Ley 136-03, reconociendo que el sistema tiene fallas estructurales que deben corregirse. La muerte de esta adolescente pone en evidencia que esas fallas tienen consecuencias letales.

Un sistema que acoge pero no siempre protege

La tragedia de N.P.P. no es un hecho aislado en el contexto de la niñez dominicana. Ocurre en una semana en que el debate sobre las casas de acogida y los mecanismos de protección estatal está en el centro de la agenda pública, impulsado también por el aumento de feminicidios y la violencia de género que afecta a mujeres y niñas.

Solo cinco días antes de la muerte de N.P.P., el Indotel había cedido 16 inmuebles al CONANI para ampliar la red de hogares de paso. La expansión de la infraestructura es necesaria, pero insuficiente si no va acompañada de personal capacitado, protocolos claros y supervisión efectiva.

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