La Policía Nacional informó que investiga el fallecimiento de una adolescente de 14 años ocurrido en un área del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), ubicado en San Antonio de Guerra.

“Lo primero es lamentar el fallecimiento de esta adolescente de catorce años de edad, cuya identidad mantenemos en reserva por el momento”, señaló Diego Pesqueira, director de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional, al referirse al caso.

De acuerdo con la información ofrecida por Pesqueira, se trata de un hecho “bajo investigación” y los agentes policiales han asumido las indagatorias “en estricta coordinación con la jurisdicción especializada de niños, niñas y adolescentes”, debido a que involucra a menores de edad.

Las autoridades indicaron que, por el momento, se encuentran a la espera de los resultados que emitirá el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), entidad que deberá establecer elementos clave para el curso de la investigación.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Pesqueira también precisó que “tres adolescentes que compartían pabellón se encuentran bajo investigación”, aunque subrayó que, por la naturaleza del proceso y la jurisdicción especializada, se trata de un caso con manejo particular.

La Policía reiteró que la identidad de la víctima se mantendrá en reserva mientras avanza el proceso, y que las conclusiones estarán sujetas a los hallazgos forenses y a las diligencias que desarrollen las instancias correspondientes.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más