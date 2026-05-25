Gregory Gelabert González, conocido como “Negro Malo”, pidió disculpas públicas tras agredir a un conductor del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE) en el sector El Café de Herrera. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva como medida de coerción.

De acuerdo con el expediente, el incidente ocurrió el pasado 21 de mayo, alrededor de las 7:30 de la mañana, luego de un roce entre la motocicleta del imputado y un autobús escolar conducido por Henry Yubane Arias González, quien transportaba estudiantes hacia sus centros educativos.

Según las autoridades, Gelabert González inició una discusión y posteriormente golpeó en el rostro al conductor. En el hecho también resultaron agredidos Ybianca Yinet Castillo, asistente del chofer, y Wilkins Emergido, quien intentó grabar el incidente con su teléfono celular.

El altercado provocó pánico entre varios estudiantes que se encontraban en el autobús, tres de los cuales descendieron del vehículo tras la agresión.

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Al ser trasladado al tribunal para el conocimiento de la medida de coerción, Gelabert González ofreció disculpas y aseguró que actuó impulsivamente debido a que viajaba con sus hijos menores en la motocicleta.

“Yo soy humano, yo tengo hijos”, expresó ante periodistas.

El Ministerio Público, representado por la fiscal Anyelina Vicioso, sostiene que el imputado incurrió en agresión física y verbal, además de afectar a menores de edad presentes en el lugar.

Mientras el imputado alegó que el conflicto se originó porque el conductor no le cedió el paso, el expediente preliminar indica que la motocicleta transitaba en vía contraria al momento del roce entre ambos vehículos.

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