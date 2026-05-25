El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra Gregrori Gelabert González, acusado de agredir física y verbalmente a un conductor del Transporte Estudiantil del Ministerio de Educación (TRAE) en el sector El Café de Herrera, en Santo Domingo Oeste.

De acuerdo con el expediente, el imputado agredió al chofer Henry Yubane Arias González, quien presta servicios para el Distrito Escolar 15-05.

La instancia presentada por la fiscal Anyelina Vicioso establece que el hecho ocurrió alrededor de las 7:30 de la mañana del pasado 21 de mayo, mientras el conductor transportaba varios estudiantes.

Según el Ministerio Público, el incidente se produjo luego de un roce entre vehículos, tras lo cual Gelabert González inició una discusión y posteriormente golpeó en el rostro al conductor, causándole heridas.

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El expediente indica además que el imputado también agredió a la asistente del chofer, Ybianca Yinet Castillo, quien intervino durante el altercado, así como a Wilkins Emergido, quien intentó grabar lo ocurrido con su teléfono celular.

Las autoridades señalaron que tres adolescentes que se encontraban en el autobús se asustaron y descendieron del vehículo en medio de la situación.

El Ministerio Público informó que las cámaras de vigilancia instaladas en el autobús captaron el incidente y que las grabaciones serán enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para fines de análisis y como parte de las pruebas del proceso.

El conocimiento de la medida de coerción fue pautado para este lunes al mediodía. El órgano acusador solicita prisión preventiva por presunta violación al artículo 309 del Código Penal Dominicano y al artículo 396 de la Ley 136-03 sobre protección de niños, niñas y adolescentes.

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