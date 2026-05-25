Adesinc y Ministerio de Interior debatirán seguridad ciudadana y liderazgo femenino

La Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc) realizará este martes 26 de mayo el conversatorio “El rol de la mujer en la seguridad ciudadana: liderazgo, desafíos y oportunidades”, actividad que contará con la participación de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.
El encuentro reunirá a autoridades gubernamentales, representantes del sector empresarial y ejecutivos de compañías de vigilancia y protección para debatir sobre los retos actuales de la seguridad ciudadana y el papel de la mujer en áreas de liderazgo dentro del sector.
La actividad se desarrollará en el hotel Embassy Suites by Hilton, en Santo Domingo, y comenzará con las palabras del presidente de Adesinc, Freddy González Estrada.
Durante el conversatorio se abordarán temas relacionados con la convivencia ciudadana, la transformación institucional y la articulación entre las políticas públicas y el sector privado en materia de seguridad y prevención.
Según González Estrada, el objetivo es consolidar un espacio de diálogo entre instituciones públicas y empresas privadas para impulsar la profesionalización y modernización de los servicios de vigilancia y protección.
El dirigente empresarial indicó que la industria de seguridad privada genera más de 62 mil empleos y supera los RD$24 mil millones en ventas anuales en el país.
Adesinc agrupa a más de 80 empresas dedicadas a vigilancia, transporte de valores, consultoría, investigación y seguridad electrónica, entre otros servicios vinculados al sector.
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