El proceso judicial contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, continúa este lunes sin iniciar la lectura formal de la acusación, mientras la defensa sigue presentando incidentes ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Durante la audiencia, los abogados de Rodríguez agotaban su turno solicitando que sea excluido Manuel Conde del equipo legal que representa al Estado en el proceso, alegando que no posee la calidad jurídica para permanecer en estrado.

Ante este pedimento, la representación legal del Estado alegó que la presencia de Manuel Conde en el proceso responde a un decreto emitido por el presidente de la República Dominicana, mediante el cual fue designado para formar parte del equipo legal en el caso.

Envío a juicio de fondo del Caso Jean Alain Rodríguez

El proceso judicial contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y demás implicados continúa sin iniciar la lectura formal de la acusación, pese a que el expediente fue enviado a juicio de fondo en junio de 2024 por el juez Amaurys Martínez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

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Juez Amauri Martínez, del tercer juzgado de Instrucción del DN

Desde febrero de este año, el proceso se mantiene en la etapa de presentación de incidentes ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

La semana pasada, la barra de defensa de Rodríguez informó que ha depositado 16 de los 28 incidentes que tiene previsto presentar ante las juezas, y este lunes continuó con la exposición de sus planteamientos.

Expediente del Caso Jean Alain Rodríguez

El expediente, dado a conocer en 2021, consta de 12,274 páginas, más de 3,500 pruebas, 41 acusados, 22 empresas involucradas y más de 400 testigos.

Delitos supuestamente cometidos por Jean Alain Rodríguez

Los imputados enfrentan cargos por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, sobornos, delitos de alta tecnología y lavado de activos.

Imputados del Caso Jean Alain Rodríguez

Además de Rodríguez, figuran como acusados Javier Alejandro Forteza Ibarra, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Antonio Mercedes Marte, Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Johannathan Loanders Medina e Isis Tapia Stefann.

También están incluidos Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Alejandro Martín Rosa Llanes, Braulio Michael Batista Barias, Miguel José Moya, así como las empresas Desarrollo, Individuo y Organización (DIO), S.R.L., Fire Control Systems S.R.L., Lirtec S.R.L. y otros vinculados al caso.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más