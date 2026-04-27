La defensa del exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez, presentó este lunes una serie de incidentes durante la audiencia del caso, cuestionando de forma directa la validez y legalidad de las pruebas aportadas por el Ministerio Público.

La abogada Nelys Rivas sostuvo que las evidencias utilizadas por el órgano persecutor no se limitaron a las originalmente depositadas en el proceso investigativo. Según alegó, se habrían incorporado pruebas de manera posterior sin cumplir los procedimientos establecidos por la ley, lo que —a juicio de la defensa— compromete la integridad del expediente.

Rivas también argumentó que algunas de esas evidencias fueron orientadas y distribuidas de forma irregular durante la etapa investigativa, vulnerando, según su planteamiento, garantías fundamentales del debido proceso.

La audiencia se sigue hoy, dos días después de que Jean Alain Rodríguez retornara al país desde España, tras un permiso médico otorgado por el tribunal.

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Señalamientos por conflicto de interés

Uno de los puntos más contundentes de la jornada fue el planteamiento de posibles conflictos de interés dentro del equipo persecutor. La defensa señaló que miembros del Ministerio Público —entre ellos Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, referida en el proceso— así como otros fiscales vinculados al caso, habrían tenido participación directa en aspectos investigativos que hoy forman parte de la acusación formal contra el exprocurador.

Este señalamiento abre un debate sobre la imparcialidad del proceso y la línea que separa a los investigadores de los acusadores, una distinción que la defensa considera fue cruzada en este expediente.

El trasfondo del caso Jean Alain Rodríguez

Jean Alain Rodríguez, quien se desempeñó como procurador general de la República, enfrenta un proceso judicial que ha concentrado la atención pública por la magnitud de los cargos y la relevancia institucional del imputado. La defensa ha mantenido una estrategia activa de cuestionamiento procesal, buscando establecer que la construcción de la acusación en su contra no cumple con los estándares legales requeridos.

El Ministerio Público no se ha pronunciado públicamente sobre los incidentes planteados en esta audiencia de este lunes.

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