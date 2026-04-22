El tribunal que conoce el juicio de fondo del exprocurador Jean Alain Rodríguez autorizó el levantamiento provisional del impedimento de salida del país por un periodo acotado, con el objetivo de que el imputado realice estudios médicos en el extranjero, de acuerdo con un documento difundido por su equipo legal.

La autorización abarca dos días laborables, desde la noche de este miércoles 22 hasta el domingo 26 de abril de 2026, y —siempre conforme al comunicado— no impacta el calendario de audiencias: las vistas se mantienen tentativamente para lunes y miércoles, y durante los días del permiso no se pautaron diligencias.

En declaraciones del abogado Carlos Balcácer explicó que, “por esa misma razón” por la que Rodríguez iba a viajar años atrás para atenderse médicamente, esta vez “tres juezas le otorgan válidamente el permiso”, con el compromiso de retornar y comparecer nuevamente ante el tribunal. “Con promesa, naturalmente, de retornar en los próximos días y hacer acto de presencia (…) el próximo lunes para continuar con la litis”, dijo.

La medida rige desde la noche del miércoles 22 hasta el domingo 26 de abril de 2026 y, de acuerdo con el comunicado de la defensa, no afecta las audiencias previstas.

Ante preguntas de periodistas, Balcácer indicó que la salida responde a motivos de salud y a un “chequeo general”, además de “chequeos especiales”. Al ser consultado sobre el tipo de afecciones, respondió que se trata de “salud general”, sin ofrecer detalles clínicos. El destino de salida del exprocurador sería España, de acuerdo a lo informado por el abogado Balcácer.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En un documento de la defensa se precisa que la decisión fue adoptada por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, mediante la Resolución 249-04-2026-SRES-00016, con fecha 9 de abril de 2026, y añade que el Ministerio Público se opuso a la solicitud. No obstante, siempre según el comunicado, el tribunal habría valorado el “comportamiento procesal intachable” del imputado, destacando que en casi seis años de proceso —incluyendo cuatro años bajo prisión, según el mismo texto— no habría faltado a audiencias ni incurrido en maniobras dilatorias.

La defensa también sostiene que el tribunal tomó en cuenta un historial médico “documentado y continuo” desde 1998 en centros internacionales como Cleveland Clinic y Massachusetts General Hospital (Estados Unidos), y que ponderó el derecho a la salud y la presunción de inocencia.

En cuanto a antecedentes, el comunicado recuerda que, el 25 de noviembre de 2020 y el 24 de junio de 2021, el Ministerio Público y la Dirección General de Migración habrían impedido la salida del exprocurador “sin orden judicial”, algo que la defensa califica como ilegal. Al ser cuestionado hoy en el Palacio de Justicia, Balcácer alude a un episodio “hace cinco años” en el que, afirmó, “sin decisión judicial se le obstruyó la salida” en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, y señala que el viaje proyectado entonces también se vinculaba a evaluaciones médicas.

Al cierre, los abogados Carlos Balcácer, Gustavo Biaggi y Nelys Rivas reiteran que Rodríguez mantendrá su “compromiso irrestricto” con la justicia dominicana y que seguirá compareciendo al proceso. De hecho Balcácer explica: "El viaje responde a la necesidad de realizar evaluaciones médicas generales y especializadas que no habían podido llevarse a cabo anteriormente, advirtiendo que la condición de salud del exfuncionario podría agravarse si no es atendida por especialistas".

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más