En 2025, la población china lideró las residencias definitivas otorgadas con un 21.2 %, por encima de Haití (15.7 %) y España (8.6 %), de acuerdo con la Dirección General de Migración.

Los migrantes haitianos encabezan tanto la residencia permanente como la temporal. En la primera, lideran con un 18.8 %, seguidos por chinos (9.3 %) y estadounidenses (9.2 %); mientras que en la residencia temporal concentran el 26.5 %, por delante de los venezolanos (17.5 %) y los estadounidenses (6.6 %).

¿Cómo se distribuye las residencias?

La población china concentró el 21.2 % de las residencias definitivas otorgadas en 2025, superando a Haití (15.7 %) y España (8.6 %). Les siguen Estados Unidos (6.7 %), Italia (6 %), Colombia (5.6 %), Venezuela (2.3 %) y Cuba (2.1 %).

En cuanto a la residencia permanente, los migrantes haitianos encabezan la lista con un 18.8 %, seguidos por los chinos (9.3 %) y los estadounidenses (9.2 %). España (8 %) y Venezuela (7.7 %) ocupan la cuarta y quinta posición, respectivamente, mientras que Colombia alcanza el 6.8 %, Italia el 5.8 % y Cuba el 4.6 %.

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Por su parte, en la residencia temporal, los haitianos también lideran con un 26.5 %, seguidos de los venezolanos (17.5 %) y los estadounidenses (6.6 %).

¿Cuáles fueron las residencias otorgadas el año pasado?

Durante 2025, la Dirección General de Migración otorgó 34,778 residencias, lo que representó un aumento de 21.4 % en comparación con 2024 (28,631) y un 17.1 % más que en 2023 (29,694).

Temporal: 79.8 % (27,778 permisos)

Permanente: 17.8 % (6,220 permisos)

Definitiva: 2.2 % (780 permisos)

En cuanto a la residencia temporal, tuvo un incremento de 10.5 %, al subir de 25,126 a 27,778 durante 2024 y 2025.

La residencia permanente aumentó de 3,135 a 6,220, lo que representa un crecimiento de 198.4 %.

La residencia definitiva registró un repunte en los dos últimos años, al pasar de 370 a 780, para una variación interanual de 110.8 %.

1 de 1 | La residencia es un permiso otorgado por las autoridades que permite a un extranjero vivir y trabajar de manera legal y autorizada dentro de su territorio por un período de período.

¿Cuánto cuesta la residencia para los extranjeros?

Renovación residencial temporal (RT):

Período: 1 año

Costo del depósito del expediente: RD$ 7,000

Residencia permanente (RP):

Requisito: haber cumplido con la renovación anual de la residencia temporal (RT-9) durante 1 año

Dirigido a extranjeros con: primer carnet

Permite cuatro renovaciones de residencia temporal

Costo de la solicitud: RD$ 16,800

Residencia definitiva (RD-1):

Extensión del permiso por 10 años

Requisito: haber permanecido legalmente en el país por 10 años o más

Se otorga un carnet de residencia definitiva

Costo del depósito del expediente: RD$ 28,000

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Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más