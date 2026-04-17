Las autoridades diplomáticas de Haití y la República Dominicana consensuaron este viernes reabrir el espacio aéreo entre ambas naciones a partir de mayo, tras una reunión sostenida en el Parque Industrial Codevi, ubicado en la zona fronteriza.

El encuentro estuvo liderado por el canciller dominicano Roberto Álvarez y la ministra de Asuntos Exteriores haitiana, Raina Forbin.

Como resultado principal, ambas delegaciones acordaron retomar las operaciones aéreas, lo que permitirá restablecer los vuelos entre el Aeropuerto Internacional de Cap-Haïtien y diferentes aeropuertos dominicanos desde el próximo mes.

La decisión, según indicaron, tiene como objetivo impulsar la movilidad de pasajeros, reactivar el comercio bilateral y afianzar las relaciones económicas y sociales entre ambos países, en un escenario que requiere mayor cooperación regional.

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El encuentro se realizó en seguimiento a la Declaración Conjunta suscrita el 10 de enero de 2021 en Elías Piña por los entonces jefes de Estado Jovenel Moïse y Luis Abinader.

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