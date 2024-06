Your browser doesn’t support HTML5 audio

12/06/2024 · 10:00 AM

La distancia de 13,906 kilómetros entre República Dominicana y República Popular China se acortó en 2018, cuando ambas naciones iniciaron las relaciones diplomáticas para favorecer el crecimiento y desarrollo socioeconómico, y, a la vez, la colaboración y cooperación técnica.

En ese momento, el entonces ministro de Turismo, Francisco Javier García, consideró la decisión del Estado dominicano como un paso importante para aumentar los flujos de visitantes procedentes del gigante asiático, y lograr la meta impuesta por el expresidente Danilo Medina de alcanzar 10,000,000 turistas en 2022.

Seis años después, ¿Qué ha pasado con los turistas procedentes del gigante asiático?

El Instituto de Investigaciones de Turismo de China contabilizan 87 millones de chinos cruzaron los continentes e hicieron vuelos transatlánticos durante el 2023. Pero de ese flujo turístico, solo arribaron a suelo dominicano 1,702 visitantes, según el Banco Central (BCRD).

Al analizar las estadísticas, la llegada de los 16,592 no residentes chinos representa el 17.9 % de los extranjeros procedentes de Asia (92,303), durante el período 2018-2023.

Entre 2017 y 2018, presentó un incremento de 64.2 %, al pasar de 1,694 a 2,782 chinos, de acuerdo con el Ministerio de Turismo (Mitur). En 2018, cuando el país estableció relaciones diplomáticas se esperaban 400,000 chinos, tres veces más que los 132,799 asiáticos que llegaron entre 2014 y 2023.

En 2019 se registraron 5,631, un 45.9 % más que el período anterior, mientras que su llegada cayó un 83 % en el año siguiente debido a la pandemia COVID-19. En 2021, la cifra se situó en 715, la más baja durante los últimos nueve años, una diferencia de 839 frente a los 1,554 del 2022 y 3,165 en comparación con los 3,880 del 2023, sin superar los 5,631 del 2019 (el año de mayor llegada). En tanto, entre enero-abril del 2024, el Mitur contabilizó 1,702 chinos en Quisqueya.

“Nos prometieron un mayor volumen de turistas desde China y esto no sucedió, posiblemente por las restricciones en la salida de su población por la pandemia que impidió lo que se previó”, consideró el economista Luis Manuel Piantini.

El pensamiento de Piantini lo avaló a Acento el presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (Asonahores), David Llibre.

“Vino la pandemia y para el para el país que más duro golpe fue a China, luego el renglón de las rutas de vuelos de larga distancia ha sido afectado. Tú ves cómo el mercado europeo, lamentablemente, ha tenido una tendencia de decrecimiento y China no escapa a esa realidad”, explicó.

Ausencia de vuelos directos, la mayor desventaja

República Dominicana carece de una conexión aérea directa con China Continental, por lo que ambos ciudadanos deben hacer escalada en destinos como México, Panamá o Estados Unidos. “Por la lejanía naturalmente del mercado chino es en parte de las desventajas que tenemos, pero ya estamos preparados para recibir esa cantidad de turistas que proceden de Asia”, afirmó Piantini.

Mientras, la vicepresidente de Asonahores, Aguie Londor, afirmó que los efectos indirectos son para trabajar a largo plazo. Ante esta situación, comentó que en destinos como Canadá y Estados Unidos se han fortalecido durante los últimos años, además de establecer nuevos destinos cortos.

“Nos hemos dado cuenta de lo que dice el presidente, de que los destinos largos no están viniendo a República Dominicana, por lo que nosotros estamos enfocando en países como Colombia o Chile, en los que tienen un vuelo directo”, aseveró Londor.

La directora de la Oficina de Promoción Turística de China, Jenny Silva, señaló que “tenemos ocho aeropuertos internacionales que reciben vuelos directos desde las principales ciudades de Europa, Estados Unidos, Canadá y América Latina, lo que permite que seamos un destino más fácil de explorar”.

Si bien la conectividad aérea es uno de los retos más importantes, se deben abordar el desarrollo de estrategias de marketing para el mercado emisor más grande del mundo y la personalización de los servicios. “De momento se ha trabajado en la agilización del proceso del visado y se han realizado avances en la plataforma que permitirá a los futuros turistas chinos el acceso a medios de pago como UnionPay”, resaltó Silva.

El titular del gremio hotelero comentó que la inexistencia de una ruta aérea directa y el alza de los costos de los combustibles, son elementos que inciden en la decisión de los asiáticos en vacacionar en su región.

“Pero nosotros aplaudimos el esfuerzo que hizo el Gobierno dominicano de establecer relaciones bilaterales con China”, acotó Llibre.

¿Pasa igual en América Latina y el Caribe?

Fue en 2012 cuando el titán asiático se convirtió en el mayor mercado emisor de turistas internacionales, al consolidar 83 millones de salidas. Para prepandemia, la cifra ascendió a 155 millones, según el Ministerio de Cultura y Turismo de China.

Datos recopilados por ACENTO indican que los viajeros oriundos de China se inclinan por el turismo de negocios y los multidestino.

El economista Luis Luis Manuel Piantini destacó que las relaciones comerciales son de múltiples mercados, donde los chinos pueden realizar negocios y al mismo tiempo vacacionar. De hecho, agregó que América Central se caracteriza por ser multidestino.



En la región de América Latina, México es la nación que más acoge a turistas chinos, al reportar 167,000 en 2019 que reportaron un gasto acumulado de US$ 167,400 millones. Esto se debe a que es el único destino que realiza conexión aérea directa con China.

En el cono sur, llegaron 76,452 chinos a Argentina que duraron 15 días y gastaron US$ 1,860 por persona, es un turista que realiza multidestino, mientras que, en el caso de Brasil, son grupos de 32 y 40 años, que representan el 40 % de las llegadas por negocios. Arribaron 68,678.

Los que se inclinan por Chile suelen combinar el destino con Ecuador, las cuales reportan un gasto promedio de US$ 1,489. Los ministerios de Turismo de Costa Rica, Colombia, y Perú reportan viajes profesionales debido a las inversiones chinas en América Latina.

Panamá, caracterizado por tener un vuelo que hace escala técnica en Estados Unidos, reporta 34,803 por un gasto diario de US$ 227, que equivale a US$ 1,816 por los ocho días de estancia.

En el caso de República Dominicana, que se reportaron 5,631 por el Ministerio de Turismo en 2013, estos gastan en promedio US$ 132 cada noche, siendo el de menor egreso de América Latina y el Caribe.

Pese a estas llegadas, además, la CNBC señala que el deseo de viajar al extranjero ha pasado del 28 % al 52 % entre los chinos, mientras las travesías por negocios se triplican, aumenta el interés por la educación y la búsqueda de medicina turística.

Con el COVID-19, los chinos se inclinaron por realizar 8,700 millones de viajes nacionales, no obstante, conllevó a que se volvieran más “sostificados en sus búsquedas, los complejos turísticos de playa y esquí, y las estancias de ciudad”.

ONU Turismo resaltó que US$ 196 billones fue el gasto de los viajeros chinos en el año pasado, superando a Estados Unidos (US$ 150 billones) y Alemania (US$ 112 billones).

La captación del público chino es cuesta arriba. Así lo demuestran las estadísticas internacionales, que señalan que el nicho del mercado es especializado en compras, mientras que República Dominicana oferta un destino de sol, playa y arena.

Sus destinos preferidos, según OnBoard Digital Media, son los países cercanos como Corea del Sur, Taiwán, Japón y Tailandia. Europa, por ejemplo, está dividido en 24.6 % en Francia, 15.6 % en Alemania, 9.2 % en Suiza y 8.7 % en España. El presupuesto asciende a US$ 4,000, de los cuales el 16 % es para compras.

No es desde ahora que los gobiernos buscan atraer e interesar a los chinos y aumentar su participación en la industria de viajes regional. Su intención data a 2012, cuando la Organización Mundial de Turismo (OMT), destacó que, si un 10 % de los chinos viaja a América Latina, “hablamos de un mercado potencial de 140 millones de turistas y que cualquier participación en el boom chino puede tener un impacto considerable”.

Antonio Yapor, de la Asociación Nacional de Líneas Aéreas, proclamó que aún República Dominicana carece de acercamiento a empresas aeronáuticas del continente asiático.

“Aunque la estrategia que tiene el ministro de Turismo, David Collado, de acercarnos, creo que va por buen camino”, opinó. El ejecutivo, además, planteó que existen expectativas en torno al establecimiento de nuevas conexiones directas con naciones de América Latina.

“Tenemos mucha expectativas ahora mismo, sobre todo las aerolíneas nacionales que tenemos y que van a seguir surgiendo por la apertura que tiene en la Junta de Aviación Civil de promover y la nueva ley que el presidente facilitó para apoyar a la la creación de nueva línea nacional, para que República Dominicana sea un hub para la región de América Latina y el Caribe”, confirmó Yapor.

Este medio de comunicación intentó comunicarse con el departamento de prensa del Embajador de China en República Dominicana, Chen Luning, sin obtener respuesta. Mientras, Miguel Feng, presidente de la Cámara de Comercio Domínico-China, indicó que está enfocado en otros intereses en junio del 2024.