Los estudiantes extranjeros en República Dominicana aportaron US$ 44.5 millones a la economía en 2024, con un gasto promedio mensual de US$ 1,667, según la Encuesta de Gastos de Estudiantes Extranjeros (EGEE) 2023-2024.

El Banco Central dominicano (BCRD) informó que el 74.1 % del gasto realizado por estudiantes extranjeros corresponde a manutención, mientras que el 25.9 % se destina a gastos académicos, lo que evidencia que el mayor impacto económico de este segmento ocurre fuera del ámbito educativo.

El organismo regulatorio indica que el gasto mensual en manutención promedia US$ 1,240, concentrándose en alquiler de vivienda (28.7 %) y alimentación (17.4 %).

Otros rubros incluyen

Gastos personales con un 12.8 %.

Transporte 8.7 %.

Materiales de estudio 7.7 %.

Entretenimiento 7.4 %.

Servicios básicos como electricidad y agua (5.2 %), telecomunicaciones (4.4 %) y salud (4.4 %).

El informe también destaca diferencias en los niveles de gasto según la nacionalidad. Los estadounidenses presentan los promedios más altos, con US$ 898 en gastos académicos y US$ 1,499 en no académicos.

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En contraste, los haitianos registran los niveles más bajos, con US$ 169.4 y US$ 1,088, respectivamente.

No obstante, el Banco Central indicó que estudiantes venezolanos y haitianos suelen pagar tarifas similares a las de los dominicanos en la mayoría de las universidades.

¿Quiénes estudian en el país?

En cuanto a la distribución por género, el 53.4 % de los estudiantes extranjeros son mujeres, quienes además registran un mayor nivel de gasto.

Las mujeres gastan en academia: US$ 461

Los hombres gastan en academia: US$388

Las féminas en manutención destinan: US$ 1,291

Los caballeros destinan en manutención: US$1,181

Respecto a las fuentes de financiamiento, el estudio señala que el 46.3 % de los recursos proviene de familiares en el exterior, seguido por aportes de familiares en el país (23.3 %) y financiamiento internacional (9.1 %).

El Banco Central destacó que el 8.5 % de los ingresos sucede por un empleo en el país, más del doble que el 4 % que estudia con becas nacionales y el 3.9 % de becas internacionales.

En menor porcentaje, el financiamiento local y empleo en el exterior 2.6 % y 2.4 %, respectivamente.

El Banco Central concluye que los estudiantes extranjeros no solo contribuyen al sector educativo, sino que también dinamizan áreas clave como vivienda, alimentación y servicios, consolidándose como una fuente importante de ingresos para la economía dominicana.

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Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más