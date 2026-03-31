Diversos sectores han pedido al gobierno que reduzca el gasto público a fin de que la población no “cargue” con “sacrificios” ante el impacto del aumento en los precios de los combustibles y sus efectos sobre la economía dominicana, sobre todo en alimentos, transporte, energía y otros bienes esenciales, marcado por la incertidumbre en Medio Oriente.

Organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial han advertido sobre como el conflicto en Medio Oriente ha comenzado a afectar los precios de los productos básicos y la logística, y la necesidad de que las economías ordenen sus políticas.

Reducir el gasto en un 5 %

El economista Miguel Collado Di Franco, plantea que el gobierno debe reducir el gasto en por lo menos un 5 %.

Indicó que en varias ocasiones ha planteado que en un Consejo de Ministros, el Ejecutivo establezca un mandato de reducción del gasto, de por lo menos, un 5 %.

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“En dos semanas se reuniría el Consejo con las propuestas. Si alguien no cumple, el Ministerio de Hacienda y Economía deberá tomar la decisión por ese ministerio o por las direcciones adscritas al mismo. Un presupuesto reformulado, cuyo único punto sea dicha reducción, sería enviado al Congreso motivado de tal manera que deba ser conocido lo antes posible. Podríamos estar en un escenario de una reducción de 0.8 % a 1 % del PIB nominal presupuestado”, explicó.

El vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), consideró que si el gobierno quiere sacrificarse y no imponer nuevos gravámenes o endeudar a la ciudadanía, "esta es una forma de actuar”.

Sostuvo que cualquier otra forma de ahorro, como se ha hecho en el pasado, con viajes, viáticos, celebraciones, publicaciones, uso de vehículos y publicidad, sería “puramente superficial”, sin impacto positivo sobre unas finanzas públicas que se encuentran en un escenario de crisis mundial.

Recortes al gasto público

José Rijo Presbot, director general de Presupuesto, ha indicado que trabajan en identificar posibles recortes en términos generales para reducir el gasto.

El objetivo es tomar medidas para proteger los sectores productivos y la población más vulnerable, como el subsidio a los combustibles, que sin este, según Presbot, habría aumentado 60 pesos la semana pasada, y solo se incrementó 10 pesos.

Asimismo, empresarios han manifestado que lo mejor ante esta situación es que el gobierno reduzca su gasto corriente; mientras que legisladores opinan que el Ejecutivo debe explicar qué partidas está dispuesto a recortar, incluyendo la publicidad y obras no prioritarias.

Cómo el gobierno puede reducir el gasto público en tiempos de crisis

1-Poner en orden el gasto del día a día

Recortar lo que no es imprescindible: viáticos, publicidad, consultorías y compras que se pueden evitar.

2-Frenar nuevas contrataciones

No seguir aumentando la nómina del Estado, salvo en áreas necesarias como salud, educación y seguridad.

3-Dejar para después las obras que no urgen

Aplazar proyectos de inversión que no sean prioridad, para liberar dinero en el corto plazo.

4-Bajar costos de operación

Ahorrar en luz, alquileres, combustible y otros gastos operativos, con más control, eficiencia y digitalización de trámites.

5-Cuidar el gasto social clave

Proteger programas esenciales (salud, alimentación y ayudas básicas) mientras se ajustan otros renglones menos urgentes.

6-Revisar contratos y renegociar precios

Auditar contratos del Estado y buscar mejores condiciones en servicios, obras y compras públicas para reducir costos.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más