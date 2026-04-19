Luego de que autoridades diplomáticas de Haití y la República Dominicana anunciaran la reapertura del espacio aéreo entre ambas naciones a partir de mayo, la medida ha comenzado a generar tanto expectativas positivas como críticas en redes sociales.

El acuerdo fue alcanzado durante un encuentro en el Parque Industrial Codevi, encabezado por el canciller dominicano Roberto Álvarez y su homóloga haitiana Raina Forbin.

Como resultado, se dispuso retomar los vuelos entre el Aeropuerto Internacional de Cap-Haïtien y distintos aeropuertos dominicanos.

Según explicaron las autoridades, la decisión tiene como objetivo impulsar la movilidad de pasajeros, reactivar el comercio bilateral y fortalecer las relaciones económicas y sociales entre ambos países, en medio de un contexto que demanda mayor cooperación regional.

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El politólogo Héctor García Santos señaló que este paso forma parte de la reactivación de acuerdos previos firmados en 2021 por el presidente Luis Abinader y el fallecido mandatario haitiano Jovenel Moïse, enfocados en fortalecer el intercambio en distintas áreas.

Indicó además que las relaciones diplomáticas y consulares entre ambos países se habían visto limitadas debido a la crisis en Haití, las tensiones fronterizas incluyendo el conflicto por el canal en el río Masacre y las medidas de seguridad adoptadas por el Gobierno dominicano, como la restricción de viajes y la declaración de bandas haitianas como organizaciones terroristas.

En ese contexto, explicó que la reanudación de los vuelos responde a la necesidad de restablecer el intercambio comercial, considerando que Haití representa uno de los principales socios comerciales de República Dominicana, con conexiones terrestres, marítimas y aéreas.

Las exportaciones dominicanas hacia Haití alcanzaron los US$ 1,202.9 millones durante el año pasado, equivalentes al 8.2 % del total, con un aumento interanual de 34.3 %. Este aumento, destaca la Oficina Nacional de Estadística (ONE) es explicado por la reapertura de los mercados binacionales, mejoras en el entorno comercial y la presencia de misiones internacionales de seguridad.

¿Qué pasó con Haití que República Dominicana cerró el espacio aéreo?

La Junta de Aviación Civil (JAC), emitió la Resolución No.46-2024, en la que suspende con efecto inmediato las operaciones aéreas de pasajeros y carga desde y hacia la República de Haití, informó el expresidente del organismo, José Marte Piantini.

El funcionario comunicó que la decisión de suspender el transporte aéreo de carga y pasajeros entre las dos naciones es de efecto inmediato, considerando el Artículo 9 del Convenio de Aviación Civil Internacional que establece que cada Estado contratante se reserva el derecho, en circunstancias excepcionales, durante un período de emergencia o en interés de la seguridad pública, a restringir o prohibir temporalmente y con efecto inmediato los vuelos sobre todo su territorio o parte del mismo.

La decisión fue tomada el 5 de marzo del 2024.

A finales de octubre de ese año, Luis Abinader, cuatro días después de que un helicóptero de la ONU fuera atacado a tiros por una banda criminal haitiana, dijo que “no pensamos modificar (la orden de cierre) del espacio aéreo hasta que las condiciones de Haití no sean diferentes”.

“No habrá cambios orientados a la reapertura del espacio aéreo hasta tanto las condiciones de Haití no mejoren”, dijo el jefe de Estado en LA Semanal con la Prensa.

Las operaciones aéreas de pasajeros y carga desde y hacia Haití permanecen cerradas desde marzo, cuando la medida se oficializó a través de una resolución de la Junta de Aviación Civil (JAC).

¿Qué dicen los internautas de redes sociales?

Tras conocerse la información, algunos usuarios en Instagram manifestaron su desacuerdo con la medida. Entre los comentarios destacan críticas como: “Otro problema más para RD”, “Abinader, puedes ir a gobernar Haití y dejar a RD en paz” y “No creo que eso convenga al país”.

La reapertura del espacio aéreo marca un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales, en un escenario donde persisten retos en materia de seguridad, migración y cooperación entre ambas naciones.

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