Abinader anuncia consultas nacionales ante crisis internacional y refuerzo de vigilancia en la frontera

El presidente de la República, Luis Abinader, anunció este domingo la realización de consultas con distintos sectores nacionales para enfrentar el impacto de la crisis internacional generada por el conflicto en el Medio Oriente, al tiempo que informó el reforzamiento de la vigilancia en toda la frontera dominico-haitiana, tras una reunión del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa.

El mandatario ofreció las declaraciones tras encabezar la reunión del organismo, en la que participaron el ministro de la Presidencia, el ministro de Relaciones Exteriores, el director del DNI, el ministro de Defensa, la ministra de Interior y Policía, el director de la DNCD, el comandante del Ejército y el director de la Policía Nacional.

Llamado a la prudencia en el retorno de Semana Santa

El presidente Abinader aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la población a retornar con prudencia a sus hogares tras el asueto de Semana Santa, destacando el buen comportamiento de la ciudadanía durante el feriado.

Asimismo, reconoció la labor de las instituciones que integran el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), así como de los organismos de rescate, asistencia, emergencias y seguridad, además de los voluntarios que participan en los operativos de prevención durante la Semana Mayor.

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Consultas para enfrentar impacto de crisis global

El mandatario informó que instruyó a los ministerios de la Presidencia, Hacienda y Economía y Industria y Comercio iniciar consultas con los sectores productivos, políticos y sociales del país para construir un consenso nacional frente a la crisis internacional.

Explicó que el objetivo es alcanzar un acuerdo nacional que permita enfrentar las posibles repercusiones económicas de la crisis global, mantener las estimaciones de crecimiento económico y mitigar el impacto negativo sobre las familias dominicanas.

Refuerzan vigilancia en la frontera

El presidente también informó que el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa evaluó la situación regional e internacional, especialmente ante la llegada del primer contingente de la Fuerza de Supresión de Bandas (GSF), establecida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para contribuir a la estabilización de Haití.

Indicó que el Gobierno dominicano dispuso el reforzamiento de la vigilancia en toda la frontera, incluyendo la incorporación de nuevos equipos tecnológicos para mejorar la eficiencia de las operaciones de seguridad.

Fuerzas Armadas en alerta

El mandatario aseguró que las Fuerzas Armadas se encuentran preparadas, desplegadas y en alerta para responder ante cualquier contingencia, reiterando que la defensa del territorio nacional, la protección de la población y la preservación del orden público son responsabilidades fundamentales del Estado.

“El Gobierno dominicano actuará con determinación para garantizar la seguridad de la República Dominicana”, expresó el presidente Luis Abinader al concluir sus declaraciones.

A modo de conclusión, el presidente Luis Abinader informó que el Gobierno impulsará un Gran Acuerdo Nacional con sectores productivos, políticos y sociales para mantener el crecimiento económico, mitigar el impacto de la crisis global en las familias dominicanas y socializar las medidas oficiales, al tiempo que reiteró el reforzamiento de la vigilancia en la frontera dominico-haitiana, la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en la defensa del territorio y la protección de la población, así como el llamado a la prudencia en el retorno de los ciudadanos tras el asueto de Semana Santa, reconociendo además el civismo de la población y la labor del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y los organismos de rescate. MIRA TAMBIÉN CDP invita a periodistas a la Vuelta al Lago Enriquillo el sábado 11 de abril Condenan a 20 años de prisión a hombre por violación de tres niñas en Pedro Brand

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más