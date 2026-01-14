La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la ley de extensión del programa de impulso económico para Haití, Haiti Hemispheric Opportunity Through Partnership Encouragement Act (HOPE) y Haiti Economic Lift Program Act (HELP).

Esta iniciativa prevé que se extienda el tratamiento libre de impuestos para determinados productos de indumentaria ensamblados en Haití, bajo esquemas de preferencias arancelarias, lo cual genera un impacto positivo en la cadena de valor compartida entre Haití y República Dominicana, hasta el 31 de diciembre del 2028.

La legislación pasa ahora al Senado para su consideración antes de dirigirse al presidente de Washington Donald Trump para su aprobación.

Estos programas son leyes de preferencias comerciales que permiten que textiles y prendas de vestir producidos en Haití ingresen al mercado estadounidense bajo preferencias arancelarias.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Fue el 2 de octubre del 2025 cuando cesaron HOPE–HELP por decisión de Washington, cuyos programas estaban vigentes desde 2006 y ofrecen libre de impuestos exportaciones haitianas con componentes americanos y componentes de República Dominicana, acción “que beneficia a los tres países por la cadena de suministro”.

Con la conclusión del régimen preferencial, los importadores estadounidenses de ropa haitiana deberán pagar aranceles de entre 20 % y 30 %, además de un “arancel recíproco” del 10 % aplicado por la administración de Trump, lo que elimina la ventaja competitiva frente a países de Asia y Centroamérica.

En ese momento, el minsitro de Relaciones Exteriores (Mirex), Roberto Álvarez, y el exministro de Industria y Comercio (MICM) Víctor Bisonó, así como la embajadora María Castillo en Washington notificaron que “estaban trabajando” para la reanudación de estos programas.

Además, el sector empresarial instó al Gobierno dominicano a gestionar la renovación de los programas esenciales para la industria textil y la economía fronteriza entre Haití y República Dominicana.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más