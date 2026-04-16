Antes de discutir Haití —y antes de opinar sobre La Española— conviene despejar una confusión que envenena el debate: Nación no es lo mismo que Estado. Mientras no se entienda esa diferencia, seguiremos atrapados entre consignas, relatos borrosos y soluciones que no tocan el problema real.

1) Lo que es Nación y lo que es Estado

La Nación es continuidad: lengua, memoria, hábitos, costumbres, sentidos compartidos de pertenencia; también, formas de imaginar el pasado y de proyectar un destino. La Nación no se decreta: se va haciendo con siglos, con sedimentación cultural, con vínculos que sobreviven a crisis y a gobiernos.

El Estado, en cambio, es arquitectura: leyes, administración, justicia, policía, recaudo fiscal, frontera, servicios; en suma, la capacidad de convertir normas en realidad. El Estado sí se funda, se organiza, se reforma… y también puede fallar o colapsar.

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Esta diferencia importa porque, cuando se confunden, se cae en dos errores clásicos. El primero: creer que la historia se reduce a “fechas de independencia”. El segundo: suponer que, si un Estado está en crisis, es la Nación la que “no existe” o “no sirve”. En términos simples: una Nación puede sobrevivir a un Estado mal construido; y un Estado puede existir sin producir cohesión nacional auténtica.

2) 1844 no fue un gesto simbólico: fue una decisión institucional

Con esa brújula, 1844 deja de ser una consigna para convertirse en un dato político: la República Dominicana se funda como Estado soberano para proteger y encauzar una Nación histórica que ya existía y que, durante 22 años, vivió bajo un poder político ajeno.

Quien reduzca 1844 a una “separación administrativa” o a una “disputa local”, pierde la clave: se trató de un acto de diseño institucional. Fue, en esencia, la respuesta de una comunidad histórica distinta ante un Estado que no surgía de su consentimiento.

Por eso es tan importante decirlo con precisión: la independencia dominicana se consuma separada del Estado haitiano. Esta afirmación no es provocación; es claridad. Y la claridad, en una isla compartida, no divide: ordena.

Visto desde la larga duración, 1844 forma parte de una secuencia de soberanía reiteradamente disputada y recuperada: 1821 fue soberanía ensayada; 1844, soberanía fundada; 1865, soberanía reconquistada e irreductible. Ese hilo —más que la épica— es el que permite entender por qué la claridad conceptual importa en el presente.

3) La confusión contemporánea: cuando el debate se intoxica

Hoy, muchos debates sobre La Española se vuelven estériles porque parten de un marco borroso: “dos pueblos con el mismo origen colonial que luego se separaron”. Esa fórmula suena conciliadora, pero suele ser históricamente inexacta y políticamente improductiva.

Si se diluye la diferencia entre Nación y Estado, se termina diluyendo la diferencia entre dos trayectorias institucionales. Y cuando se diluye esa diferencia, se proponen soluciones equivocadas: se diagnostica con ideología y se receta con slogans.

El resultado es doble:

• Para la República Dominicana, se debilita la comprensión de su propia continuidad histórica, su soberanía cultural y la razón de ser de su Estado.

• Para Haití, se insiste una y otra vez en remedios políticos superficiales —transiciones, calendarios, elecciones— sin enfrentar el núcleo: la construcción de un Estado funcional.

4) La crisis haitiana es, ante todo, crisis de Estado

Aquí la brújula se vuelve imprescindible: Haití no es un “vacío de nación” ni un “pueblo sin identidad”. El drama contemporáneo, tal como se manifiesta, es el colapso de capacidades estatales: seguridad territorial, justicia operativa, administración, recaudo, control de infraestructuras críticas.

Desde fuera, se mira Haití como si el problema central fuera “quién gana las elecciones”. Desde dentro —y desde la frontera insular que lo vive— se comprende que la pregunta previa es otra: ¿quién puede garantizar orden público?, ¿quién puede hacer cumplir la ley?, ¿quién puede recaudar y administrar?, ¿quién puede controlar puertos y aduanas?

La soberanía popular necesita un piso. Sin ese piso, el voto se vuelve un ritual sobre ruinas: produce resultados frágiles, fácilmente capturables, sin continuidad. La historia reciente de Haití lo confirma con dureza.

Esta conclusión no es antipolítica. Es, en realidad, profundamente política: propone recuperar el sentido real de la política, que no es la retórica, sino la construcción de reglas e instituciones capaces de sostener la convivencia.

Conclusión: una brújula para cooperar, no para confundir

La distinción Nación–Estado no es un ejercicio de salón. Es un instrumento para pensar mejor el presente y para cooperar con mayor madurez. La República Dominicana, con su singularidad histórica, no puede permitir que su debate público se guíe por categorías confusas. Y Haití no puede ser ayudado eficazmente si se insiste en fórmulas superficiales que no tocan el corazón del problema.

La verdad histórica —bien entendida— no es un arma contra nadie. Es un cimiento: permite que cada nación se reconozca a sí misma sin complejos y que la cooperación se funde en soberanías claras, responsabilidades claras y objetivos verificables.

Puente al próximo artículo (semana siguiente): Si Nación y Estado son la brújula, el mapa es la historia de larga duración: La Española como dos herencias y dos trayectorias institucionales. Ahí se entiende por qué, en una misma isla, la construcción del Estado ha seguido caminos tan distintos.

Alfredo Vargas Caba Linguista, traductor, emprendedor Alfredo Vargas Caba es ensayista dominicano. Nació en la República Dominicana, donde cursó su formación escolar hasta el bachillerato, que completó en los Estados Unidos. Realizó estudios universitarios en Francia y residió durante alrededor de tres décadas entre Francia, Suiza y Alemania, antes de establecerse en Texas, donde reside desde hace aproximadamente veinticinco años. Su trayectoria transatlántica informa su interés por la historia comparada, las fronteras imperiales, la cultura política y la ubicación hemisférica de la República Dominicana. Ver más