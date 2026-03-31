República Dominicana no solo se consolida como un destino turístico, sino también como un país atractivo en educación superior en la región. Su oferta académica atrae a extranjeros que eligen el país como su casa de estudios, una tendencia avalada en la presencia de 2,250 alumnos internacionales registrados por el Banco Central (BCRD).

La Encuesta de Gastos de Estudiantes Extranjeros (EGEE) 2023-2024, revela que los haitianos representan el 51.7 % del total de estudiantes, que en términos absolutos equivale a 1,163.

A estos les siguen los 493 estadounidenses, 210 europeos y 156 de otros países de América. Completan la lista 142 venezolanos, 52 colombianos y 34 estudiantes del resto del mundo.

Aunque los haitianos continúan siendo el grupo mayoritario, su participación se redujo en un 20 % entre 2018 y 2024. En contraste, los estadounidenses aumentaron su presencia hasta alcanzar el 21.9 %, lo que representa un crecimiento de 31.1 % respecto a 2018.

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El informe realizado por el Banco Central de República Dominicana (BCRD) detalla que la presencia de alumnos provenientes de Europa y otras naciones de América, “evidencia una creciente diversificación en la composición de la matrícula extranjera”.

¿Cuánto gastan los extranjeros en educación?

Durante 2024 los estudiantes extranjeros generaron un gasto total de US$ 44.5 millones, de los cuales, el 74.1 % se destinó a manutención y el 25.9 % a gastos académicos. Cada estudiante gasta US$ 1,667 mensuales.

El gasto académico se sitúa en US$ 427 cada mes, aunque varía según la nacionalidad. Los estadounidenses lideran en gastos, con US$ 898, seguidos por colombianos (US$ 655) y europeos (US$ 644).

Otros países de América: US$ 523

Resto del mundo: US$ 477

Venezolanos: US$ 377

Haitianos: US$ 169

¿Qué estudian los extranjeros en República Dominicana?

El estudio publicado en marzo de 2026 señala que el 59.1 % los extranjeros estudia grados de ciencias médicas y de la salud.

Las carreras ligadas a ingenierías y ciencias básicas son atractivas para el 19.8 % de los extranjeros, mientras que el 11 % seleccionó áreas de ciencias económicas y administrativas.

En menor proporción, con un 10.1 % de los extranjeros, ciencias sociales, humanidades y artes.

El 46.6 % estudia medicina

Administración de empresas 4.8 %

Ingeniería en sistemas 4.7 %

Odontología 4.2 %

Derecho 2.9 %

Arquitectura 2.9 %

Ingeniería Civil 2.5 %

Ingeniería industrial 2.5 %

Enfermería 2.3 %

Además, quienes estudian ciencias médicas y de la salud gastan unos US$ 1,272 en asuntos personales, y la cuota académica es de US$ 484.

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Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más