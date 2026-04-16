El abogado Carlos Balcácer, miembro de la defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez, principal imputado en el denominado caso Medusa, criticó de manera enérgica el octavo informe presentado por Participación Ciudadana, al considerar que contiene informaciones “mentirosas y tergiversadas”.

Durante su intervención, Balcácer afirmó que el documento utiliza criterios jurídicos desactualizados. Señaló que la jurisprudencia citada por la organización corresponde al año 2013 y que fue posteriormente modificada por una sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 30 de junio de 2025, la cual establece un plazo de cuatro años conforme al Código Procesal Penal y al principio de plazo razonable.

El jurista también sostuvo que el informe incurre en errores al interpretar los procedimientos relacionados con los incidentes dentro del proceso penal. Explicó que, cuando estos tienen carácter constitucional, deben ser conocidos por el pleno del tribunal y no únicamente por su presidencia, como —según dijo— plantea de forma errónea la organización.

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Asimismo, aseguró que su defendido no ha incurrido en tácticas dilatorias, indicando que en los registros judiciales no consta ninguna actuación en ese sentido. En ese contexto, recordó que el proceso se originó en agosto de 2020, tras el inicio de las investigaciones por parte del Ministerio Público.

Balcácer cuestionó además las motivaciones de Participación Ciudadana al emitir el informe, al sugerir que sus planteamientos buscan influir en la percepción pública sobre el proceso judicial.

Jean Alain Rodríguez: Participación Ciudadana intentó influir en decisiones

En ese orden, el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, aseguró que durante su gestión tuvo que lidiar con representantes del movimiento cívico Participación Ciudadana, a quienes acusó de intentar influir en decisiones desde su despacho.

En sus declaraciones, Rodríguez afirmó que miembros de la organización, incluido Francisco Álvarez, acudían a su oficina para ofrecer colaboración, planteando —según dijo— preguntas como “¿cómo te ayudo?” o “¿qué quieres que diga?”, sin importar la veracidad de las informaciones.

El exfuncionario sostuvo que en ningún momento accedió a realizar acciones indebidas ni a perjudicar a terceros, a pesar de que —según afirmó— recibió solicitudes en ese sentido. Indicó, además, que estos hechos estarían documentados, aunque señaló que por el momento se reserva ofrecer mayores detalles.

Rodríguez explicó que inicialmente tenía una percepción positiva sobre Álvarez, destacando que ambos tuvieron vínculos con la misma firma de abogados en el pasado, lo que le generó confianza en su integridad profesional. No obstante, aseguró que esa percepción cambió tras recibir una solicitud que decidió no atender.

El exprocurador enfatizó que su objetivo principal no es atacar a terceros, sino demostrar su inocencia en el proceso judicial que enfrenta y contribuir a que el caso sirva como precedente en el sistema de justicia dominicano.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más