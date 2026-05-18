Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, con apoyo de organismos de inteligencia del Estado y personal de la Dirección General de Aduanas (DGA), decomisaron 120 paquetes de cocaína durante una operación de inspección realizada en el Puerto Multimodal Caucedo, en Boca Chica.

De acuerdo con las autoridades, la droga estaba oculta en cinco bultos negros dentro de un contenedor cargado con equipos médicos que sería enviado a Róterdam.

La DNCD explicó que, tras labores de inteligencia, fueron perfilados decenas de contenedores destinados al extranjero y que imágenes sospechosas detectadas mediante equipos de rayos X activaron el protocolo de inspección.

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Durante una revisión más exhaustiva, las unidades actuantes localizaron los cinco bultos con los 120 paquetes de cocaína, envueltos con cinta adhesiva y marcados con distintos logotipos.

Según el análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el cargamento tuvo un peso total de 123.13 kilogramos.

El Ministerio Público y la DNCD informaron que amplían las investigaciones para identificar y apresar a los responsables de la frustrada operación de narcotráfico internacional.

Las autoridades aseguraron que mantienen reforzadas las labores de interdicción en puertos, aeropuertos, costas y fronteras, ante el uso cada vez más frecuente de estructuras comerciales y cargas de exportación para intentar traficar drogas hacia Europa y otros destinos internacionales.

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