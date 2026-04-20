El abogado y coordinador de Participación Ciudadana (PC), Francisco Álvarez Valdez —conocido como Pancho Álvarez—, respondió este lunes a las críticas del exprocurador general Jean Alain Rodríguez y su defensa legal a través de Acento.com.do, quienes cuestionaron el octavo informe de seguimiento que la organización cívica publicó sobre el caso que involucra a más de 40 imputados.

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Álvarez Valdez aclaró que el observatorio de PC sobre casos de gran corrupción administrativa es completamente legítimo, amparado en el artículo 69.4 de la Constitución, que establece el carácter público de los juicios. "El funcionamiento de los tribunales y del ministerio público nos concierne a todos y a todas", escribió.

La estrategia de la dilación

El coordinador de PC señaló que el juicio de fondo, cuya primera audiencia fue fijada para el 23 de septiembre de 2024, lleva ya un año y ocho meses sin poder arrancar debido a un "aluvión de incidentes" presentados por los imputados. Hasta la fecha se han celebrado más de 22 audiencias sin que el tribunal haya podido entrar al fondo del caso.

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Álvarez Valdez recordó que el Código Procesal Penal es claro: los incidentes deben resolverse en un solo acto y "el juicio no puede ser pospuesto por el trámite o resolución de estos incidentes". Sin embargo, esa disposición no se ha cumplido.

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"He escuchado al señor Jean Alain Rodríguez y a su abogado declarar con mucho orgullo que los incidentes presentados hasta ahora son los de otros imputados y que los suyos, que son alrededor de 35, están aguardando turno", advirtió, sugiriendo que el caso podría no conocerse "este año y tal vez nunca".

Para PC, la estrategia apunta a provocar la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso —cuatro años en casos complejos—, lo que cerraría el expediente sin sentencia al fondo. "Cada extinción de una acción penal es un fracaso del sistema de justicia", afirmó Álvarez Valdez, y subrayó que tampoco beneficiaría a los imputados inocentes, quienes quedarían sin una sentencia absolutoria y con "la sombra de la percepción de culpabilidad".

Sobre la relación con Jean Alain Rodríguez

En la parte más personal de su respuesta, Álvarez Valdez desmintió cualquier vínculo de amistad o favoritismo con el exprocurador. Reconoció haberlo visitado en pocas ocasiones en su despacho de la Procuraduría General de la República, y que al inicio de la gestión de Rodríguez una persona le pidió que lo asesorara, lo que hizo de forma pro bono y por un tiempo limitado.

"Luego de un tiempo me di cuenta de que no agregaba valor a la relación y la descontinué, pues notaba falta de voluntad para manejar los casos de corrupción", escribió.

Álvarez Valdez también reveló que en una de esas visitas, Rodríguez le solicitó que renunciara a un embargo inmobiliario que había realizado uno de sus clientes, porque él había asignado ese apartamento a una fiscal. "Me negué", precisó, aunque aclaró que Rodríguez luego contactó directamente al cliente y lo convenció de llegar a un acuerdo.

Lee sobre el artículo de Jean Alain este lunes 20 de abril

Asimismo, recordó que en otra ocasión fue con miembros de PC a pedirle que enviara fiscales a Brasil a interrogar a ejecutivos de Odebrecht, como habían hecho otros países. Rodríguez se negó, alegando que tenía información de inteligencia norteamericana de que los ejecutivos desmentirían cualquier irregularidad. "Siempre pensé que la razón era que esos fiscales podían regresar con los nombres de los sobornados, alguno de los cuales eran compañeros de partido", escribió Álvarez Valdez.

Sobre el origen compartido en la firma Russin, Vecchi and Heredia Bonetti, el coordinador de PC aclaró: "Cuando él llegó, yo había salido varios años antes. Nunca coincidí con Jean Alain Rodríguez en actividades profesionales o sociales y nunca tuve una relación de amistad con él".

Foco en la justicia

Álvarez Valdez agradeció irónicamente a Rodríguez y a su abogado por haber ayudado a difundir el octavo informe de PC con sus reacciones públicas, y les tomó la palabra en cuanto a que quieren una sentencia al fondo y que por eso no han solicitado la extinción de la acción penal.

"Luego de este artículo, no dejaré que se desvíe la atención sobre lo que realmente importa para el colectivo social, que es que este y otros casos sean conocidos en cuanto al fondo", concluyó.

El coordinador cerró su texto con una reflexión personal: "Lamento mucho que una persona joven, inteligente, con buena formación académica, con una bella familia, haya terminado como lo ha hecho, con sentencia o sin sentencia".

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