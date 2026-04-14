El juicio de fondo del caso Jean Alain Rodríguez y compartes continúa sin iniciar, pese a que han transcurrido más de un año y ocho meses desde su envío a tribunales, según revela el más reciente informe de Participación Ciudadana.

El documento indica que al menos 22 audiencias han sido celebradas sin que se conozca el fondo del proceso, debido a la constante presentación de incidentes por parte de los imputados, lo que ha provocado reiterados aplazamientos.

Advertencia de Participación Ciudadana

La organización advierte que esta situación mantiene el caso en un estado de estancamiento y podría comprometer su desenlace, ante el riesgo de que se prolongue más allá de los plazos legales establecidos.

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De acuerdo con el informe, las audiencias han sido suspendidas por múltiples causas, entre ellas ausencias de imputados, licencias médicas, recusaciones y solicitudes de aplazamiento, lo que ha impedido avanzar en el proceso judicial.

Participación Ciudadana recordó que, aunque la ley permite cierta flexibilidad en los plazos por la complejidad de los casos, las dilaciones deben estar justificadas y no pueden convertirse en una estrategia para retrasar la justicia.

La cronología presentada evidencia un patrón de aplazamientos continuos desde septiembre de 2024 hasta marzo de 2026, sin que hasta la fecha se haya logrado iniciar el juicio de fondo.

Ante este panorama, la entidad insistió en la necesidad de garantizar procesos judiciales más ágiles y efectivos, al considerar que la demora prolongada en casos de corrupción debilita la confianza en el sistema de justicia.

Cronología de algunos aplazamientos

23 de septiembre de 2024

Se inicia el juicio de fondo ante el Cuarto Tribunal Colegiado.

Aplazado por ausencia del imputado José Miguel Estrada Jackson (fuera del país), falta de defensor público para Javier Forteza y solicitud de plazo para contratar abogado por Rafael Mercedes Marte.

1 de octubre de 2024

Aplazado para que la Defensoría Pública asigne abogado a Javier Forteza Ibarra.

11 de octubre de 2024

Aplazado por el fallecimiento de la madre del imputado Javier Forteza.

5 de noviembre de 2024

Aplazado por incomparecencia de varios imputados.

8 de enero de 2025

Aplazado por licencia médica del imputado Francis Ramírez Moreno.

29 de enero de 2025

Cambio de tribunal

24 de febrero de 2025

La Corte de Apelación acoge la recusación y designa al Segundo Tribunal Colegiado para conocer el caso.

Etapa ante el Segundo Tribunal Colegiado

1 de mayo de 2025

Aplazado por falta de citación adecuada de Alfredo Solano.

23 de junio de 2025

Aplazado en espera de decisión de la Suprema Corte sobre Juan Asael Martínez.

21 de julio de 2025

Aplazado nuevamente por la misma causa.

20 de agosto de 2025

Aplazado para conocimiento de decisión de la Corte de Apelación.

22 de septiembre de 2025

Aplazado por problemas de salud de la defensa de Ramón Burgos.

12 de noviembre de 2025

Aplazado por salud de defensa y vacaciones colectivas de abogados.

14 de enero de 2026

Aplazado por debates sobre fusión del proceso (Altagracia Guillén).

28 de enero de 2026

Aplazado para conocimiento de documentos.

4 de marzo de 2026

Aplazado por licencia médica de César Nicolás Rizik.

11 de marzo de 2026

Aplazado por ausencia de imputados (Forteza y Moya).

16 de marzo de 2026

Aplazado por enfermedad (conjuntivitis) de Javier Forteza.

11 de febrero de 2026

Inicio formal de presentación de incidentes por varias defensas.

16 de febrero de 2026

Continúan incidentes.

18 de febrero de 2026

Siguen incidentes procesales.

25 de febrero de 2026

Persisten incidentes sin entrar al fondo.

2 de marzo de 2026

Finaliza una fase de incidentes e inicia otra defensa.

9 de marzo de 2026

Empresas vinculadas presentan nuevos incidentes.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más