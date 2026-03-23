El procurador adjunto y director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, acusó este lunes a la defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez de hacer perder el tiempo al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional con incidentes procesales que, según afirmó, ya fueron rechazados durante la etapa de instrucción.

"¿Qué hemos recibido en el día de hoy? ¿Qué hemos hecho en el día de hoy? Y perdonen mi exceso de franqueza: perder el tiempo", declaró Camacho a la salida de la audiencia en el tribunal que preside la magistrada Claribel Nivar, acompañada por las juezas Yissell Soto y Clara Castillo.

El titular de la Dirección General de Persecución fue enfático al tildar la estrategia de los abogados de Jean Alain Rodríguez de "defensa aérea, que se ha pasado todos estos días repitiendo los mismos incidentes que fueron presentados ante el juez de la Instrucción y que fueron rechazados".

Camacho puso como ejemplo el argumento de que el Ministerio Público no habría notificado la acusación, cuando —según precisó— esa responsabilidad, además, recae en la Secretaría del tribunal, "que cumplió con el trámite en su momento".

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El último incidente planteado por la defensa en la jornada de este lunes fue cuestionar la competencia de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) para investigar a Rodríguez. "Cosas como esas es que están planteando en el tribunal, solo con el interés de perder el tiempo y de huir a las pruebas", subrayó el procurador adjunto.

Un patrón que se repite

Las declaraciones de Camacho se inscriben en un reclamo recurrente del Ministerio Público. Ya en febrero, el propio Camacho había acusado a la defensa de Jean Alain de intentar retrasar el juicio, mientras las defensas presentaban incidentes procesales que retrasaban la lectura de la acusación.

En paralelo, la defensa del exprocurador ha sostenido una versión opuesta. En febrero, Jean Alain atribuyó las demoras a negligencias del Ministerio Público y denunció que el proceso se ha extendido por más de cinco años y siete meses. Su equipo legal también solicitó la nulidad de la acusación por un alegado desacato de la Procuraduría a una sentencia del Tribunal Constitucional.

A inicios de marzo, el tribunal rechazó un pedido de Jean Alain para viajar a Madrid por fallas en la documentación médica presentada, en una audiencia que volvió a quedar marcada por los incidentes que impiden el inicio del debate de fondo.

El tribunal aplazó la continuación de la audiencia para el miércoles 25 de marzo, sin que el juicio de fondo haya logrado avanzar hacia la presentación de pruebas.

El expediente

El caso involucra al exprocurador y a otros 15 imputados, entre ellos Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya, Isis Tapia y César Nicolás Rizik Pimentel, entre otros.

Según la acusación, Rodríguez Sánchez habría malversado más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, período en que se desempeñó como procurador general de la República. Los cargos incluyen soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos. El expediente supera las 12,000 páginas y acusa a 41 personas y 22 empresas de integrar una red de corrupción que habría desfalcado al Estado dominicano.

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