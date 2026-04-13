El proceso judicial del denominado caso Medusa continúa enfrentando incidentes que han impedido el inicio del juicio de fondo, en medio de nuevos cuestionamientos por parte de la defensa de los imputados.

Previo a la lectura íntegra de la acusación acto procesal que marca formalmente el inicio del juicio de fondo , la defensa, encabezada por Gustavo de los Santos en representación de las empresas Inversiones Cavalieri, SRL y Jurinvest Abogados, SRL, vinculadas al exprocurador Jean Alain Rodríguez, presentó una serie de incidentes ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, con los que busca que se declaren nulidades y se evalúen presuntas violaciones al debido proceso.

Durante la audiencia, la defensa solicitó formalmente la nulidad del proceso, alegando al menos cuatro causales y anunciando la incorporación de una quinta.

Entre los principales argumentos figura la supuesta filtración de información sensible a la prensa incluso antes del inicio de la investigación, lo que según sostienen vulnera la presunción de inocencia.

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Cuestionamiento sobre el impedimento de salida

Asimismo, el abogado cuestionó que el exfuncionario fue impedido de salir del país en dos ocasiones sin que existiera, según alegan, una medida de coerción formal en su contra en ese momento, lo que consideran una actuación irregular.

De igual forma, el representante de la barra de la defensa advirtió que la difusión mediática del caso ha generado un “juicio paralelo”, afectando la objetividad del proceso judicial y la imparcialidad de los jueces.

En ese sentido, indicó que presentará precedentes de tribunales latinoamericanos donde situaciones similares han derivado en la nulidad de acusaciones.

El tribunal aún no ha emitido una decisión sobre los incidentes planteados, mientras el proceso continúa sin poder avanzar hacia su fase de juicio de fondo.

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Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más