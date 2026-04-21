Presidente Abinader deja en funcionamiento áreas remozadas y ampliadas del Hospital Municipal La Victoria

El presidente de la República, Luis Abinader, dejó en funcionamiento este domingo las áreas de cirugía y Rayos X remozadas, así como la nueva emergencia del Hospital Municipal La Victoria, en beneficio de más de 80,000 habitantes del municipio.

La intervención, ejecutada por el Servicio Nacional de Salud (SNS), fortalece la capacidad de respuesta del centro y amplía la cobertura de servicios esenciales en la zona.

La nueva área de emergencia fue construida en su totalidad y dispone de sala de espera y registro, consultorio de triaje, área de curas, nebulización, cinco camas de observación y un box de reanimación, lo que permite ofrecer atención más oportuna ante situaciones críticas.

Asimismo, fueron remozadas áreas estratégicas del hospital, entre ellas Rayos X, quirófano, esterilización, sala de partos, sala de preparación con tres camas, unidad de neonatología con tres cunas, así como áreas administrativas y pintura general del centro.

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La inversión total asciende a RD$75,378,376.98, distribuidos en remozamiento, construcción de la emergencia y equipamiento médico.

El presidente Luis Abinader resaltó las inversiones que ejecuta el Gobierno en La Victoria, orientadas a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. En ese contexto, anunció la próxima inauguración del hospital ubicado en La Nueva Barquita (sector Cien de Estrellas), como parte del fortalecimiento de la red hospitalaria en Santo Domingo Norte.

Indicó, además, que el Gobierno avanza en el proceso de titulación de terrenos en la comunidad, con el objetivo de ampliar la entrega de certificados de propiedad a más familias.

El mandatario informó sobre el proyecto de transformación de la antigua cárcel de La Victoria en un complejo educativo que integrará una extensión de la UASD, INFOTEP y un Punto GOB, para facilitar el acceso a servicios del Estado.

En materia vial, señaló que se ejecutará un programa de asfaltado en las principales vías del municipio, una vez las condiciones climáticas lo permitan.

De su lado, el director ejecutivo del SNS, doctor Julio César Landrón, destacó el impacto de la intervención.

“Trabajamos para que cada ciudadano, sin importar dónde viva, tenga acceso a servicios de salud dignos, seguros y de calidad. El Hospital Municipal La Victoria impacta a más de 80,000 habitantes, quienes ahora cuentan con mejores condiciones para recibir atención oportuna y eficaz”, expresó.

Agregó que se han fortalecido áreas fundamentales del centro, elevando su capacidad resolutiva y garantizando servicios más seguros para la población.

Asimismo, afirmó que estas acciones responden a una política de Estado que prioriza la salud como eje del desarrollo.

“El presidente Luis Abinader ha sido el mandatario que más ha invertido en el fortalecimiento del sistema sanitario en la República Dominicana”, puntualizó.

Durante el acto, la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Leyba, valoró el impacto de la obra en la comunidad.

“Hoy hacemos realidad una obra esperada por años. Esta transformación representa un compromiso con la vida y la salud de nuestra gente”, manifestó.

En el mismo escenario, el Consejo de Regidores del distrito municipal La Victoria entregó un reconocimiento al presidente Luis Abinader, mediante la resolución No. 05-05-2026, en la que se destacan sus aportes al desarrollo local.

La resolución resalta iniciativas como los programas de titulación, el apoyo al ayuntamiento, la mejora de accesos viales, la construcción de centros educativos, la implementación del Sistema Nacional de Movilidad Escolar y la promulgación de la Ley 15-24 que eleva a La Victoria a la categoría de municipio.

Asimismo, reconoce el impulso a obras de salud en la demarcación, incluyendo el fortalecimiento del Hospital Municipal La Victoria y otras intervenciones orientadas a ampliar la cobertura de servicios.

En el acto estuvieron presentes el director del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), doctor Edward Guzmán Padilla; el alcalde del distrito municipal La Victoria; el señor Isidro Torres; el director del Servicio Regional de Salud, doctor Edisson Féliz Féliz; el director del hospital, junto a personal médico y de enfermería del centro.