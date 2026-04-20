La defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez abrió este lunes una nueva etapa en la audiencia al iniciar la presentación de “incidentes” procesales, con los que busca que el tribunal revise aspectos que —según sostiene— afectarían la validez de la acusación.

“Hoy se inician los incidentes anunciados por la defensa de Jean Alain. Se inician hoy”, afirmó el abogado Carlos Balcácer al ser consultado por la prensa sobre lo que ocurrirá en la jornada. El jurista planteó que, aunque espera que estos recursos se decidan en primera instancia, el equipo legal está preparado para escalar el debate.

“Con el tema de los incidentes, si no se resuelven aquí, se resolverán en la corte o en la Suprema Corte de Justicia”, señaló.

Balcácer enmarcó sus expectativas en un escenario de cambios interpretativos en los tribunales. “Hemos visto cómo jurisprudencias se varían, se sustituyen, se desplazan”, dijo, antes de asegurar que parte de los incidentes que presentarán no ha sido discutida previamente.

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“Entendemos que estos incidentes, algunos de ellos, nunca han sido lanzados en ningún tribunal y ya lo hemos dicho anteriormente. Son incidentes nunca analizados”, insistió.

Entre los puntos que adelantó, el abogado cuestionó quiénes suscribieron formalmente el documento de acusación. Mencionó específicamente a Wilson Camacho y Mirna Ortiz, y sostuvo que no habrían podido “depositar” ni firmar la acusación en el momento en que se hizo, al encontrarse —según su explicación— en un “periodo de apartamiento” producto de una intimación. “Cuando se intima, era el Ministerio Público jerárquicamente (…) superior a él, que tenía que haber firmado la acusación, no él”, expresó. Bajo esa lógica, alegó que habría una afectación de fondo: “La extinción de la acción pública por ahí se extinguió, porque el documento de la acusación no lo firmaron los que tenían que firmar”, afirmó.

El abogado también describió otras situaciones que, a su juicio, deben ser valoradas por el tribunal. Entre ellas, cuestionó el desempeño técnico de quienes intervinieron en la lectura, al afirmar que “hay gente que no están en quinta de ecología de abogados cuando estaban leyendo”. Además, dijo que durante la audiencia intermedia la acusación no se escuchaba con claridad: “Esa acusación en la audiencia intermedia no se entendía. La velocidad que ellos la aplicaron, y tenemos el audio, ininteligible”.

Balcácer sostuvo que estas cuestiones deben ser decididas por un tribunal que, según dijo, “te respeta”, y remarcó que la defensa mantiene el derecho de plantearlas en esta etapa, al igual que lo hizo en la fase previa. “Así como lo hicimos ante el juez de la instrucción, también tenemos derecho a hacerlo aquí”, afirmó.

Ante los señalamientos del Ministerio Público, que —según Balcácer— acusa a la defensa de “reciclar” incidentes ya presentados, el abogado rechazó esa caracterización y alegó respaldo jurisprudencial. “La jurisprudencia dice que se plantean en instrucción y aquí también. Del pleno de la Suprema Corte”, aseguró. Y concluyó que el tribunal avaló la pertinencia de los planteos al admitirlos: “El tribunal sí lo entendió y por eso nos admitió los incidentes”.

La audiencia continuará con la exposición y debate de los incidentes presentados por la defensa, en una discusión que podría escalar a instancias superiores si no se produce una decisión favorable en este tramo del proceso.

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