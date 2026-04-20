Docentes calificaron como “un caos” el proceso de evaluación del desempeño que inició esta semana, al denunciar fallas técnicas y falta de información en centros de aplicación. En el Politécnico Víctor Estrella Liz, maestras y maestros convocados para las 8:00 de la mañana aseguraron que pasaron horas esperando sin poder iniciar o completar la prueba, mientras se les atribuía la situación a “problemas del sistema”.

Según relataron profesoras consultadas durante la jornada, el principal obstáculo ha sido el mal funcionamiento de la plataforma digital. “Comenzaron a llenar (la prueba) [y] cuando van por la pregunta número veinte, se les frisa la… el tiempo sigue pasando y ya no puede llenar más”, explicó una docente, al advertir que el reloj continúa corriendo aun cuando el sistema se queda congelado.

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La evaluación —indicaron— consta de 40 preguntas, pero el avance dentro del formulario se vuelve inestable. “Cuando le dan a la siguiente pregunta, duran un minuto, dos y tres para pasar a la siguiente”, agregó otra maestra, en referencia a las demoras que, a su juicio, afectan el desempeño y elevan el nivel de estrés durante el examen.

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Además de los “congelamientos”, se reportaron dificultades para ingresar. En el intercambio con Acento.com.do surgió la versión de que algunos docentes “intentan entrar y aparecen bloqueados”. Aunque quienes hablaron dijeron no haber confirmado esos casos directamente, señalaron que en el mismo centro había personas que no podían acceder “ni siquiera a la plataforma” y que otras lograron entrar, pero sin completar el proceso.

Una docente contó que una compañera pudo ingresar, pero igual tuvo que esperar: “Había que esperar que dieran la orden del ministerio, y a esta hora todavía no ha llegado”. También mencionó el uso de un “código” como parte del procedimiento para habilitar el acceso, en medio de la confusión y la falta de orientación.

Los maestros explicaron que al pedir asistencia en el lugar no recibieron explicaciones detalladas por parte del personal técnico del Ministerio de Educación (Minerd), y que la respuesta se limitó a pedirles que aguardaran. Mientras tanto, afirmaron que al centro llegaron docentes de distintos planteles del Gran Santo Domingo, así como de provincias como San Cristóbal y Ocoa, lo que incrementó la presión por una solución rápida para evitar traslados fallidos y pérdida de turnos.

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Las quejas ocurren justo cuando la evaluación entra en una fase considerada decisiva por su vínculo con incentivos salariales. De acuerdo con la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), entre el 20 y el 25 de abril se aplica una prueba digital de 45 minutos que forma parte de la quinta fase del proceso, cuyos resultados inciden en aumentos por desempeño. El propio cronograma oficial contempla que el proceso general concluya entre el 15 y el 20 de mayo.

Hasta el cierre, las docentes consultadas insistieron en que el problema no es solo técnico: reclaman información clara, asistencia oportuna y garantías de que el tiempo y el puntaje no se verán comprometidos por fallas de la plataforma. “Aquí estamos”, resumió una de ellas, al describir la espera prolongada en el centro de evaluación.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más