Luis Miguel De Camps García-Mella nació en Santo Domingo el 17 de noviembre de 1979. Abogado de formación, catedrático universitario y político del Partido Revolucionario Demócrata, fundado por su padre —el legendario político Hatuye De Camps— , es uno de los funcionarios más jóvenes del gabinete del presidente Luis Abinader.

Antes de llegar al MINERD, De Camps ocupó el Ministerio de Trabajo desde el 16 de agosto de 2020, cargo desde el que impulsó acuerdos tripartitos en materia salarial y de seguridad social. Su paso por Trabajo lo consolidó como un funcionario con vocación de consenso, perfil que trasladó al sector educativo cuando fue designado ministro de Educación en febrero de 2025.

¿Cuáles son los cinco pilares de su gestión?

Desde su llegada al MINERD, De Camps estructuró su gestión en torno a cinco ejes estratégicos, con el magisterio como factor decisivo. En sus propias palabras, pronunciadas durante una graduación doctoral en la Universidad Católica Nordestana: "La verdadera transformación del sistema educativo dominicano ocurre cuando el docente está bien formado, respaldado y valorado".

Lee sobre el desafío del cambio climático y las clases

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Los pilares que orientan su Hoja de Ruta de mejora continua son:

Calidad del aprendizaje: C on foco en resultados medibles en lectura, escritura y matemáticas.

on foco en resultados medibles en lectura, escritura y matemáticas. Valoración del magisterio: F ormación, evaluación y reconocimiento salarial de los docentes.

ormación, evaluación y reconocimiento salarial de los docentes. Educación digital: I ntegración de tecnología y pensamiento computacional en el currículo.

ntegración de tecnología y pensamiento computacional en el currículo. Educación inclusiva: G arantizar que todos los estudiantes, sin excepción, tengan acceso a una educación de calidad.

arantizar que todos los estudiantes, sin excepción, tengan acceso a una educación de calidad. Gestión transparente y eficiente: U so responsable de los recursos públicos destinados al sector.

El desafío que tiene por delante es concreto: que la evaluación docente se traduzca en mejores salarios antes del 30 de junio, que la educación digital llegue a las aulas y que el año escolar 2026-2027 arranque con más planificación que los anteriores. De eso depende, en buena medida, el legado de su gestión.

¿Qué es la Estrategia Nacional de Educación Digital?

Una de las apuestas más ambiciosas de De Camps es la Estrategia Nacional de Educación Digital, aprobada por el Consejo Nacional de Educación (CNE) en marzo de 2026. La iniciativa establece la integración progresiva del pensamiento computacional, la inteligencia artificial y otras competencias digitales en el currículo escolar preuniversitario.

La estrategia se alinea con la Agenda Digital 2030 del gobierno dominicano y busca preparar a los estudiantes para desenvolverse en una sociedad cada vez más mediada por la tecnología. El ministro presentó esta política como una transformación estructural del sistema, no como una medida aislada.

De hecho, hace unos días, De Camps, encabezó en Santiago el lanzamiento de "Ciudadanos al 100″, una plataforma digital que permite a los estudiantes registrar, documentar y validar acciones de ciudadanía activa mediante misiones, insignias y perfiles verificables de participación. La iniciativa, impulsada por el Programa de Liderazgo Estudiantil de la República Dominicana (PLERD), transforma la enseñanza de Moral, Cívica y Ética Ciudadana en una experiencia práctica orientada al compromiso comunitario, e incorpora elementos de gamificación para dar seguimiento al cumplimiento de las 60 horas de servicio cívico requeridas, y con alto componente digital. El lanzamiento incluyó la ejecución de la misión nacional "Embajadores del Medio Ambiente", con siembra simultánea de árboles en centros educativos de todo el país., de acuerdo al comunicado difundido.

Lee más sobre los celulares en las aulas de RD

¿Cómo avanza la evaluación del desempeño docente?

Este es, quizás, el reto más inmediato y sensible de la gestión. El proceso de Evaluación del Desempeño Docente entra este lunes en su etapa decisiva.

El profesor Menegildo De La Rosa, Secretario de Comunicaciones de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional de la Evaluación Docente, confirmó que del 20 al 25 de abril se desarrollará la quinta etapa del proceso: el Ejercicio de Rendimiento Profesional, una prueba digital de 45 minutos que se aplicará en centros habilitados en los 122 distritos educativos y las 18 regionales del país.

La prueba está basada en los estándares del sistema educativo, el conocimiento del currículo y las dimensiones del conocimiento docente. Se organiza en cuatro tandas diarias y representa un componente fundamental para psicólogos, orientadores, coordinadores pedagógicos, directores, bibliotecarios y técnicos docentes, quienes en su mayoría concluirán aquí su proceso evaluativo.

¿Cuánto pueden ganar los maestros con los incentivos salariales?

Los incentivos dependen de la categoría obtenida en la evaluación:

Categoría Incentivo salarial Excelente Hasta 32% del salario base Muy bueno Incremento proporcional Otras categorías Incrementos según resultado

Las autoridades del MINERD estiman que toda la evaluación podría concluir entre el 15 y el 20 de mayo, lo que permitiría calcular y pagar los incentivos antes del Día del Maestro, el 30 de junio.

¿Cómo se prepara el año escolar 2026-2027?

Con una anticipación inédita, De Camps emitió en marzo de 2026 la Orden Departamental 04-2026, activando la Comisión Especial para la Apertura del Año Escolar 2026-2027 con meses de antelación. La disposición, coordinada por el Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos, busca fortalecer la planificación y organizar la campaña de regreso a clases con mayor tiempo de preparación que en años anteriores.

Además, De Camps ha mantenido un diálogo activo con la ADP. El 13 de abril de 2026 participó en el Congreso Pedagógico de la ADP, donde reafirmó su compromiso con el magisterio y llamó a garantizar la continuidad educativa. Su apuesta por la evaluación docente vinculada a incentivos salariales ha sido recibida con expectativa por el sector, aunque también genera presión sobre los maestros para obtener resultados.

¿Qué proyección tiene De Camps en el escenario político?

Con 47 años y una gestión que combina tecnocracia y política, De Camps se perfila como uno de los funcionarios más visibles del segundo mandato de Abinader. Su participación en noviembre de 2025 en el WISE 12 – World Innovation Summit for Education en Qatar, donde expuso la estrategia dominicana ante ministros de diversas regiones, proyectó su figura más allá de las fronteras nacionales.

Otra prueba de fuego es concretar la propuesta de fusión entre el Ministerio de Educación (Minerd) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), la cual permanece paralizada en el Senado desde su depósito en diciembre de 2025, sin que la comisión especial designada para estudiarla se haya reunido. Ante ese estancamiento, el Gobierno cambió de estrategia y trasladó el debate al Consejo Económico y Social (CES), donde se discutirá una reestructuración integral del sistema educativo que implicaría reformar las leyes que regulan la educación superior, básica y el Infotep.

Lee sobre las preguntas de la fusión MINERD y MESCyT

El desafío que tiene por delante es concreto: que la evaluación docente se traduzca en mejores salarios antes del 30 de junio, que la educación digital llegue a las aulas y que el año escolar 2026-2027 arranque con más planificación que los anteriores. De eso depende, en buena medida, el legado de su gestión.

Elvira Lora Subdirectora Periodista especialista en investigación, documentación y derechos humanos. Doctora en Periodismo & Comunicación de la #UAB. Productora transmediática y fundadora de una plataforma de periodismo feminista Ciudadanía Fémina. Ver más