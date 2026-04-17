Las lluvias no solo dejaron daños materiales, también volvieron a interrumpir el calendario escolar en distintas provincias del país. Las suspensiones de clases evidenciaron una vulnerabilidad recurrente del sistema educativo ante eventos climáticos.

En un contexto donde el país destina el 4 % del PIB a educación, los resultados siguen siendo cuestionados. Datos publicados por Acento señalan que el país se mantiene rezagado en los rankings educativos de América Latina y el Caribe, lo que agrava el impacto de cada interrupción.

Un sistema frontal casi estacionario que afectó al país durante cinco días dejó, hasta el domingo 12 de abril, 6,100 viviendas inundadas, 30,500 personas desplazadas, 14 comunidades incomunicadas y 5 puentes afectados, según el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

El Ministerio de Educación (Minerd) implementó suspensiones de clases focalizadas y preventivas en diversas provincias debido a las fuertes lluvias, tormentas eléctricas y riesgo de inundaciones provocadas por una vaguada.

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Suspensiones focalizadas:

Se instruyó la suspensión de docencia en localidades con alto riesgo de inundaciones, crecida de ríos, cañadas o arroyos.

Provincias en alerta:

Las medidas se enfocaron especialmente en zonas bajo alerta amarilla y roja emitida por el Centro de Operaciones de Emergencias.

Responsabilidad de gestión:

El Minerd instruyó a los equipos de gestión de los centros educativos a evaluar de manera continua las condiciones de acceso y seguridad para decidir la suspensión de clases en sus zonas.

Reanudación:

Las autoridades anunciaron la reanudación de actividades una vez disminuyó el riesgo, manteniendo monitoreo constante.

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, ordenó el miércoles 8 de abril la suspensión de la docencia pública y privada en todas las zonas del país que presentaban inundaciones o riesgo de inundación, como medida para proteger a estudiantes, docentes y familias dominicanas.

¿Fue una decisión preventiva?

La suspensión de clases buscó resguardar la integridad física de la comunidad educativa ante las condiciones climáticas que afectaron al país durante varios días.

La medida llegó apenas días después de que el Minerd convocara al regreso a las aulas tras el asueto de Semana Santa, evidenciando la rápida evolución de la emergencia meteorológica.

El Ministerio de Educación informó que para el jueves 9 de abril se mantuvo la suspensión de la docencia en las provincias bajo alerta amarilla, como medida preventiva ante las condiciones climáticas.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, explicó que la decisión respondió a la necesidad de garantizar la seguridad de la comunidad educativa en medio de las lluvias provocadas por la vaguada.

En cuanto a las zonas en alerta verde, el Ministerio indicó que la docencia se mantuvo, pero instruyó a los directores regionales, distritales y de centros educativos a evaluar continuamente las condiciones y suspender las clases si la situación lo ameritaba.

En medio de las lluvias pronosticadas, el Centro de Operaciones de Emergencias evitó confirmar si serían suspendidas las clases para el día siguiente y dejó la decisión en manos del Ministerio de Educación.

Ante la consulta, su titular, Juan Manuel Méndez, indicó que las acciones oficiales debían regirse por el protocolo vigente en alerta roja.

El Ministerio de Educación también instruyó a los directores de centros educativos a suspender la docencia en zonas donde existiera riesgo de inundaciones, crecida de ríos o donde los estudiantes debieran cruzar afluentes para asistir a clases.

La disposición se produjo tras la alerta emitida por el COE debido a la incidencia de la vaguada que generó lluvias intensas y persistentes en gran parte del territorio nacional.

Varias provincias se mantuvieron en alerta ante el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, desbordamientos de ríos y deslizamientos de tierra, agravados por la saturación de los suelos.

El Ministerio de Educación informó la suspensión de la docencia para el martes 13 en toda la provincia de Puerto Plata, luego de que el COE declarara esa demarcación en alerta roja por las condiciones meteorológicas.

Calendario escolar dominicano

La cartera educativa indicó que este año escolar contará con 191 días laborales, equivalentes a 40 semanas lectivas para los estudiantes y 210 días lectivos para los docentes, equivalentes a 45 semanas.

El Minerd enfatizó que el calendario aplica a todos los centros educativos, y debe ser cumplido conforme a las acciones planificadas por el Consejo Nacional de Educación.

El sistema educativo dominicano inició el año escolar 2025-2026 con una matrícula total de 2,664,028 estudiantes.

El 77.5 % corresponde al sector público.

El 22.5 % al sector privado.

Unos 7,931 centros públicos y miles de instituciones privadas.

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