'Aguaceros muy fuertes' obligan al COE a poner a 20 provincias y el DN en alerta amarilla

El COE aumentó la tarde de este jueves a 20 el número de provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla y mantuvo en 7 las que están en verde, debido a que el INDOMET e INDRHI han informado que seguirán las lluvias, en algunos casos "muy fuertes".

Persiste una atmosfera húmeda e inestable asociada a la presencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera, así como el viento del sureste y los efectos de calentamiento diurno, lo que inducen a que esta tarde y el transcurso de la noche se incremente la nubosidad, todo ello acompañados de "aguaceros muy fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento fuertes localmente y posibles granizadas", dijo el COE.

Las provincias en alerta amarilla son:

Santo Domingo

San José de Ocoa

Distrito Nacional

Santiago Rodríguez

San Pedro de Macorís

Monte Cristi

Hermanas Mirabal

Santiago

Puerto Plata

Monseñor Nouel

La Altagracia

San Cristóbal

Monte Plata

La Romana

Duarte(el Bajo Yuna)

El Seibo

Hato Mayor

La Vega

Sánchez Ramírez

Espaillat

San Juan

En alerta verde:

María Trinidad Sánchez

Valverde

Independencia

Samaná

Dajabón

Elías Piña

Azúa

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

De igual forma, en la costa atlántica, el INDOMET recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento anormal y oleaje peligroso. En la caribeña, sin restricciones.