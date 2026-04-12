Un sistema frontal casi-estacionario que afecta al país desde hace cinco días dejó, hasta el mediodía de este domingo 12 de abril, un saldo de 6,100 viviendas inundadas, 30,500 personas desplazadas o evacuadas, 14 comunidades incomunicadas y 5 puentes afectados, según el Informe de Situación número 03 del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

La vaguada, que se combina con los efectos del viento del este/noreste, mantiene bajo alerta a 28 provincias y el Distrito Nacional: cuatro en alerta roja (Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez y Valverde), 17 en alerta amarilla y 7 en alerta verde.

Puerto Plata, la provincia más golpeada

La provincia norteña concentra los daños más severos. El desbordamiento del río Capitán inundó la comunidad La Félix con unas 10 viviendas anegadas, mientras que la crecida del río La Ceiba afectó a 87 viviendas en la comunidad homónima.

En el municipio Imbert, el sector La Yaguita registró inundaciones urbanas con 63 viviendas afectadas. El desbordamiento del río Camú sumó otras 20 viviendas inundadas en Los Ciruelos de Montellano y dejó a 43 personas desplazadas. Las comunidades Los Altos y Los Hidalgos quedaron incomunicadas por el desbordamiento del río de Los Altos.

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La Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD), desde su base en Puerto Plata, asistió a 464 personas en distintos sectores: 150 en Guempan, 190 en el sector Anita Martínez (Yásica Arriba), 63 en Los Ciruelos, 44 en El Tamarindo, 11 en el Asilo de Ancianos de Montellano y 6 en el sector Camú.

La Cruz Roja reportó miles de viviendas inundadas en sectores como Villa Melesia (359), El Buen Pan/Guepan (275), Caraballo (245), Pancho Mateo (215), Severe (185), Los Ciruelos (110) y Gran Parada (50), además de 22 viviendas afectadas en Jicomé por el desbordamiento del río La Toma.

En Monte Cristi, comunidades como Francisco Javier, La Aviación, Monolandia y Cristo Rey están en proceso de levantamiento de daños, con una estimación preliminar de entre 225 y 250 viviendas afectadas.

Infraestructura y servicios básicos comprometidos

El impacto sobre los servicios esenciales es significativo. El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) informó que 17 acueductos están fuera de servicio, afectando a 113,214 usuarios.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) reportó 1 carretera afectada, 2 puentes afectados y 3 puentes colapsados, para un total de 5 estructuras viales comprometidas. Entre los más críticos figuran el puente Payín o Baquí, colapsado en María Trinidad Sánchez; el puente Camú en Puerto Plata, con restricción vehicular; y un puente sobre el río Yásica en Espaillat, en evaluación técnica.

El Ministerio de Educación confirmó que 186 centros educativos resultaron afectados, con daños reportados en las regionales 04 (San Cristóbal) y 15 (Santo Domingo).

En cuanto al sistema eléctrico, la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que, tras las averías registradas el sábado 11 de abril, todas las subestaciones y líneas de transmisión están normalizadas y en pleno funcionamiento.

Gobierno en sesión permanente

El presidente Luis Abinader encabezó una reunión de trabajo con el COE y las instituciones que lo integran para dar seguimiento al evento, que se prevé se extenderá por los próximos cinco días. En esa reunión se tomaron tres decisiones clave: declarar al gobierno en sesión permanente, instruir al MOPC para responder ante cualquier evento adverso, e instruir a los organismos de asistencia social para garantizar el suministro de alimentos y agua potable.

El Ministerio de las Fuerzas Armadas reforzó las operaciones con el despliegue de un equipo del Cuerpo Especializado de Mitigación de Desastres (CEMED), drones del J2, un equipo de rescate acuático de la Armada y un helicóptero UH-II asignado a la Base Aérea de Puerto Plata.

Las lluvias continuarán

El indomet y el INDRHI advierten que las condiciones meteorológicas seguirán siendo adversas durante el día, la noche y la madrugada, con aguaceros fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas, especialmente en zonas montañosas de provincias como La Vega, Santiago, Samaná, San Juan, Azua y el Gran Santo Domingo.

El COE recomienda a la población no cruzar ríos, arroyos ni cañadas con alto volumen de agua, evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta y mantenerse en contacto con los organismos de emergencia a través del 809-472-0909, el 9-1-1 o el *462 de la OGTIC.

Samuel Tapia /acento.com.do Jefe de Redacción de Acento. Periodista dominicano apasionado por contar historias sobre actualidad, política y problemáticas sociales, combinando investigación rigurosa con sensibilidad y compromiso ético hacia sus lectores. Ver más