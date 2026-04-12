Los aguaceros continuarán marcando el ritmo del fin de semana y el inicio de la semana laboral en República Dominicana, con lluvias intensas, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas, producto de la incidencia de una vaguada y un sistema frontal, según el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET).

El organismo prevé que este domingo 12 de abril las precipitaciones se intensifiquen desde la madrugada en provincias de la costa Atlántica y el valle del Cibao, mientras que en la tarde se extenderán con mayor fuerza hacia el sureste, noreste, la Cordillera Central y el Gran Santo Domingo. Localidades como La Altagracia, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Santiago, San Cristóbal y San Juan estarán bajo lluvias frecuentes, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, condiciones que persistirán durante la noche, especialmente en el norte y la costa caribeña.

Para el lunes 13, el panorama seguirá deteriorado. El INDOMET advierte que desde las primeras horas del día se registrarán aguaceros fuertes en la costa Atlántica, que en la tarde se tornarán más intensos y generalizados hacia el noreste, norte, sureste —incluyendo Santo Domingo—, la Cordillera Central y la zona fronteriza, con posibilidad de granizadas aisladas.

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Provincias bajo alertas por las lluvias de hoy

Las autoridades mantienen y modifican los niveles de alertas meteorológicas ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra, en un contexto de suelos saturados por las lluvias de los últimos días. Provincias como Hato Mayor, El Seibo, Espaillat, Sánchez Ramírez, San Juan, Dajabón, Santiago y Puerto Plata figuran entre las zonas bajo vigilancia.

En el Gran Santo Domingo se esperan cielos nublados con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, tanto en la noche del domingo como en la tarde del lunes.

Las temperaturas seguirán calurosas, con máximas entre 31 °C y 33 °C, y una sensación térmica más elevada debido al viento cálido y húmedo del este/sureste.

El organismo recomienda a la población mantenerse hidratada, vestir ropa ligera y evitar la exposición prolongada al sol, así como seguir los boletines oficiales ante posibles cambios en los niveles de alerta durante las próximas 48 a 72 horas.

Distrito Nacional: nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento durante la noche.

Santo Domingo Norte: nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento durante la noche.

Santo Domingo Este: nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento durante la noche.

Santo Domingo Oeste: nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento durante la noche.

Samuel Tapia /acento.com.do Jefe de Redacción de Acento. Periodista dominicano apasionado por contar historias sobre actualidad, política y problemáticas sociales, combinando investigación rigurosa con sensibilidad y compromiso ético hacia sus lectores. Ver más