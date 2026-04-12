El Voluntariado Popular del Banco Popular Dominicano realizó una jornada de reforestación en San José de las Matas, provincia Santiago, donde fueron sembradas más de 6,000 plantas junto a periodistas, comunicadores y líderes digitales de la región Norte.

En la actividad participaron cerca de 250 personas, entre voluntarios, representantes de la entidad financiera y miembros de la comunidad. Con esta iniciativa, el banco suma 87 jornadas de reforestación desde el año 2000, con más de 15,000 voluntarios involucrados.

El proceso contó con el acompañamiento técnico del Plan Sierra, cuyos especialistas orientaron sobre la preparación del terreno y la siembra adecuada de las especies.

Según los organizadores, los árboles plantados podrán capturar unas 1,920 toneladas de dióxido de carbono en su etapa adulta, además de contribuir a la retención de suelo y almacenamiento de agua. Durante la jornada se sembraron 31 especies, de las cuales 29 son nativas y algunas están catalogadas como amenazadas.

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El vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas del Grupo Popular, José Mármol, señaló que estas iniciativas forman parte de la estrategia de sostenibilidad de la entidad enfocada en mitigar los efectos del cambio climático.

De su lado, la vicepresidenta ejecutiva de Plan Sierra, Inmaculada Adames, valoró el apoyo de la entidad financiera a este tipo de acciones, al considerar que contribuyen a la protección ambiental.

La iniciativa se llevó a cabo en la comunidad de Mezquino, en Los Montones Arriba, en un terreno de 107 tareas ubicado en la subcuenca del río Bao, dentro de la microcuenca de Jánico. La intervención busca contribuir a la conservación de recursos hídricos y la biodiversidad en la región de La Sierra.

Las jornadas de reforestación del banco están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Principios de Banca Responsable promovidos por las Naciones Unidas.

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Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más