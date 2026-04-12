Las lluvias en Santo Domingo y el Distrito Nacional aumentarán a partir de las 3:00 de la tarde, cuando comenzará el período de mayor actividad atmosférica, según informó el meteorólogo del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Warner Rivera.

De acuerdo con el pronóstico de lluvia, los aguaceros se intensificarán durante la tarde y se extenderán hasta cerca de las 10:00 de la noche, con acumulados estimados entre 30 y 50 milímetros. Aunque estos niveles no apuntan, por ahora, a situaciones de gran magnitud, no se descartan variaciones en el comportamiento de las lluvias.

Rivera advirtió que el riesgo de afectaciones puntuales aumenta debido a la humedad acumulada en suelos y zonas urbanas tras precipitaciones recientes.

En caso de intensificaciones localizadas, podrían registrarse inundaciones urbanas en sectores vulnerables.

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Lluvias hoy: dónde hay mayor riesgo

Sobre la probabilidad de lluvia para las provincias, Rivera recordó que el mayor riesgo se concentra especialmente en las provincias que se encuentran en alerta roja, aunque también mencionó que el escenario de precipitaciones relevantes incluye otras zonas del centro del país.

El meteorólogo advirtió que este domingo continuará un patrón “húmedo e inestable” sobre República Dominicana, asociado a una vaguada y a un sistema frontal ubicado en la parte norte del territorio, con nuevos aguaceros previstos para la tarde y la noche en varias provincias.

Como referencia del volumen de agua acumulada, el meteorólogo informó registros del día anterior que incluyen 181 milímetros en Montecristi, 123 milímetros en Sajoma (Santiago), 106 milímetros en Gaspar Hernández y 104 milímetros en María Trinidad Sánchez, entre otros puntos del país.

Samuel Tapia /acento.com.do Jefe de Redacción de Acento. Periodista dominicano apasionado por contar historias sobre actualidad, política y problemáticas sociales, combinando investigación rigurosa con sensibilidad y compromiso ético hacia sus lectores. Ver más