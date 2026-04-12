El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) alertó que, según los pronósticos, en los próximos dos días se esperan valores de lluvia acumulada entre 130 y 200 milímetros, con la posibilidad de que en zonas aisladas los montos sean superiores.

Así lo advirtió el meteorólogo Warner Rivera, quien señaló que el mayor riesgo se concentra especialmente en las provincias que se encuentran en alerta roja, aunque también mencionó que el escenario de precipitaciones relevantes incluye otras zonas del centro del país.

En una comparecencia ante la prensa, el meteorólogo advirtió que este domingo continuará un patrón “húmedo e inestable” sobre República Dominicana, asociado a una vaguada y a un sistema frontal ubicado en la parte norte del territorio, con nuevos aguaceros previstos para la tarde y la noche en varias provincias.

Mapa del informe de situación No, 3 por Vaguada

Rivera explicó que durante la mañana se observó cielo medio nublado en zonas ya afectadas, pero sin “precipitaciones relevantes” en ese periodo. Sin embargo, anticipó que en horas de la tarde volverán los aguaceros, que pueden ser “moderados a fuertes e intensos en ocasiones”, acompañados de tronadas y ráfagas de viento.

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Según Indomet, las lluvias impactarán especialmente a Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Santiago, La Vega y Santiago Rodríguez, y se extenderán hacia Bahoruco e Independencia. Rivera indicó que las precipitaciones también llegarán “de manera escalonada” a Monte Plata, Hato Mayor y El Seibo, entre otras provincias del este. Para el Gran Santo Domingo, pronosticó lluvias moderadas a fuertes en momentos, con un evento que podría prolongarse hasta cerca de la madrugada.

Como referencia del volumen de agua acumulada, el meteorólogo informó registros del día anterior que incluyen 181 milímetros en Montecristi, 123 milímetros en Sajoma (Santiago), 106 milímetros en Gaspar Hernández y 104 milímetros en María Trinidad Sánchez, entre otros puntos del país.

Pronóstico de lluvias para Santo Domingo

Las lluvias previstas para Santo Domingo y el Distrito Nacional comenzarían alrededor de las 3:00 de la tarde y podrían extenderse hasta cerca de las 10:00 de la noche, con posibilidad de variaciones en el horario, según informó el meteorólogo Warner Rivera.

De acuerdo con el pronóstico explicado por Rivera, los acumulados de precipitación que se están observando para ese periodo se ubicarían entre 30 y 50 milímetros.

Lluvia hoy: qué pronóstico esperar

Aunque, hasta el momento, no se prevé que estos valores generen “situaciones tan complejas”, el especialista advirtió que el riesgo de afectaciones puntuales aumenta debido a la humedad acumulada tras las lluvias recientes.

“Los valores que estamos visualizando estarían entre unos treinta a cincuenta milímetros. Estos valores, hasta el momento, no se prevén que pueda generar situaciones tan complejas”, señaló Rivera. Sin embargo, recordó que el terreno y algunas zonas urbanas permanecen húmedas por eventos anteriores —incluido uno “más pasajero” ocurrido el día previo—, por lo que si se presenta alguna intensificación en determinados puntos, podrían registrarse áreas inundadas e inundaciones urbanas.

El meteorólogo explicó que esas condiciones son precisamente las que sostienen el escenario de precipitaciones para la capital y su entorno inmediato durante la tarde y primeras horas de la noche.

Ante este panorama, el especialista instó a la población a mantenerse atenta y actualizarse con la información meteorológica disponible, además de seguir los lineamientos e indicaciones que emita el COE.

Mantienen los niveles de alerta

Tras el boletín meteorológico, el director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), Juan Manuel Méndez, informó que se mantiene alerta roja para Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez y Valverde.

El COE colocó en alerta amarilla a: Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Santiago, La Vega, Montecristi, Elías Piña, Samaná, Independencia, Bahoruco, Santiago Rodríguez, San Cristóbal, provincia de Santo Domingo, Distrito Nacional, Monte Plata, San José de Ocoa, Duarte (en especial el Bajo Yuna) y Hermanas Mirabal.

En alerta verde figuran: Hato Mayor, El Seibo, Dajabón, La Altagracia, San Pedro de Macorís, San Juan y La Romana.

En su informe de situación, Méndez reportó 6.100 viviendas afectadas, 30.500 personas desplazadas y evacuadas, una carretera afectada, cinco puentes afectados y 14 comunidades incomunicadas. Añadió que todavía hay situaciones “en evaluación” debido a crecidas de ríos y cañadas, sobre todo en el norte del país.

El director del COE llamó a la población a dar seguimiento estricto a los partes de Indomet y a reportar emergencias a través del 911 y de los números habilitados por el organismo.

Samuel Tapia /acento.com.do Jefe de Redacción de Acento. Periodista dominicano apasionado por contar historias sobre actualidad, política y problemáticas sociales, combinando investigación rigurosa con sensibilidad y compromiso ético hacia sus lectores. Ver más