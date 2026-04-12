Ciudadanos y ciudadanas inscritos en el mes de abril en el registro civil acudieron este domingo a los centros de cedulación en Santiago para renovar su documento de identidad, y se quejaron por la lentitud del proceso que arrancó este 12 de abril con la cedulación masiva impulsada por la Junta Central Electoral (JCE).

Algunos usuarios que acudieron a la Tercera Circunscripción, ubicada en la avenida Las Carreras, en Santiago de los Caballeros, afirmaron haber llegado al local desde las 5:00 de la mañana y que, pasado el mediodía, aún no habían completado los pasos para la renovación.

Los afectados consideraron que las autoridades contaron con el tiempo necesario para el montaje técnico y que, para este domingo, el proceso debió funcionar de manera adecuada. (Foto: Máximo Laureano)

Ante las quejas, desde la Junta Electoral de Santiago argumentaron que la alta afluencia de personas y el funcionamiento simultáneo de múltiples centros generaron retrasos en la impresión de la cédula.

Otros usuarios relataron que, pasadas las 12:00 del mediodía, se les informó que debían regresar otro día para retirar el documento.

Lee sobre el proceso en Santo Domingo

Centros habilitados en Santiago este domingo

Para este 12 de abril, en Santiago operan los siguientes puntos de cedulación:

Tercera Circunscripción, avenida Las Carreras

Centro de la calle Restauración

Plaza El Jardín

Avenida 27 de Febrero

Centro 24 horas, sector Cuesta Colorada

El proceso de renovación forma parte del despliegue nacional de la nueva cédula dominicana, que incluye más de 190 centros con horarios extendidos a nivel nacional. Para conocer el paso a paso del proceso de renovación, así como los requisitos necesarios y los horarios y centros disponibles, Acento.com.do ha publicado guías detalladas para orientar a la ciudadanía.

Escucha completo el discurso del presidente de la JCE

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más