Hoy es el día. La Junta Central Electoral (JCE) pone en marcha este domingo 12 de abril de 2026 el proceso de cedulación masiva más ambicioso de la historia reciente del país, con la meta de renovar el documento de identidad de más de 9.4 millones de ciudadanos y ciudadanas del país. El acto oficial de inicio está siendo transmitido en este momento, desde San Francisco de Macorís. Sigue la cobertura en tiempo real desde Acento.

EN VIVO | Cómo renovar la nueva cédula de identidad en República Dominicana:

¿Cómo funciona el proceso?

Para evitar aglomeraciones y garantizar un servicio ordenado, la JCE organizó la asistencia según el mes de cumpleaños de cada ciudadano. Esto significa que no todos deben ir el mismo día: cada dominicano tiene un período asignado de acuerdo al mes en que nació.

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190 centros en todo el país

El presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, confirmó que el operativo contará con 190 centros de cedulación distribuidos a nivel nacional, con la siguiente estructura:

152 centros operarán en horario estándar

32 oficinas en municipios cabecera extenderán su horario de atención

Centros de servicio continuo (24 horas) disponibles todos los días, incluidos domingos y feriados, para ciudadanos que no puedan asistir en su mes correspondiente

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Citas en línea disponibles

La JCE habilitó una plataforma digital de citas para que los ciudadanos puedan reservar su turno y evitar largas esperas. Se recomienda sacar cita antes de acudir a cualquier centro.

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¿Cómo debo vestir para la nueva cédula?

Tu rostro debe estar completamente visible en la foto — la JCE publicó recomendaciones especiales para personas con cabello afro o rizado.

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