Si naciste en abril, tu turno es ahora: lo que debes saber para renovar la cédula desde el 12 de abril

El domingo 12 de abril comienza la renovación masiva de la nueva cédula de identidad y electoral. Y los primeros en la fila son, precisamente, quienes cumplen años este mes.

La Junta Central Electoral (JCE) organizó el proceso por mes de nacimiento, lo que significa que los nacidos en abril tienen una ventana exclusiva para renovar su documento durante este mes. Quien nació en mayo lo hará en mayo, quien nació en junio en junio, y así sucesivamente hasta marzo de 2027, cuando concluirá el proceso en el territorio nacional.

¿Cuántos dominicanos nacieron en abril?

Según datos del Observatorio del Registro Civil de la JCE, entre 2005 y 2026 se registraron 315,293 nacimientos en el mes de abril en la República Dominicana. De ese total:

159,733 son hombres (50.66%)

(50.66%) 155,560 son mujeres (49.34%)

(49.34%) 17,954 son de nacionalidad extranjera

En términos geográficos, la mayor concentración de nacidos en abril se ubica en el Distrito Nacional, con el 21.15% del total, seguido por Santiago con el 9.60% y la provincia Santo Domingo con el 8.90%.

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Una red de 190 centros para atender la demanda

Para evitar aglomeraciones y garantizar un servicio eficiente, el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, anunció el despliegue de más de 190 centros de cedulación en todo el país, organizados en tres modalidades:

Centros estándar (152 oficinas): atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.; sábados y domingos de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Centros de alto servicio (32 oficinas en municipios cabecera): lunes a viernes de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.; sábados hasta las 7:00 p.m.

Centros de servicio continuo (8 puntos): abiertos las 24 horas, los 7 días de la semana, ubicados estratégicamente en zonas de alta demanda.

Los ciudadanos podrán acudir a cualquier centro del país, sin importar su lugar de residencia.

¿Qué necesito para renovar la cédula?

El proceso es sencillo. Al momento de presentarse, el ciudadano deberá llevar:

Cédula actual vigente (física): Será retirada y anulada en el acto.

(física): Será retirada y anulada en el acto. Actualización biométrica: Se tomarán nueva fotografía, firma y huellas dactilares.

Se tomarán nueva fotografía, firma y huellas dactilares. Verificación de datos: Antes de emitir el documento, el ciudadano podrá revisar y validar su información personal en una estación habilitada.

Antes de emitir el documento, el ciudadano podrá revisar y validar su información personal en una estación habilitada. En caso de necesitar actualizar datos, se requerirá el acta de nacimiento certificada y documentos que respalden los cambios solicitados.

La fecha límite que no debes ignorar

La JCE advirtió que a partir del 31 de marzo de 2027, la cédula actual dejará de tener validez legal en el territorio nacional. Desde esa fecha, quienes no hayan completado la renovación enfrentarán obstáculos para identificarse y realizar trámites ante instituciones públicas y privadas.

Con más de 9.4 millones de ciudadanos convocados al proceso, las autoridades insisten en que el esquema por mes de nacimiento es precisamente la herramienta para evitar el colapso del sistema. Para los nacidos en abril, la oportunidad empieza este domingo.

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