La Junta Central Electoral (JCE) inicia la cedulación masiva a partir del domingo 12 de abril de 2026, con un proceso escalonado por mes de nacimiento para evitar aglomeraciones.

1) Antes de salir: verifique cuándo le toca y a dónde ir

Revise el mes de su cumpleaños: la entrega será escalonada por mes de nacimiento.

La JCE informó que habrá más de 190 centros habilitados en el país (centros estándar, de alto servicio y de servicio continuo).

Puede renovar en cualquier centro, sin importar su lugar de residencia.

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2) Qué debe llevar (imprescindible)

Su cédula física vigente.

3) Paso a paso en el centro de cedulación

Recepción y verificación: al llegar, un coordinador le pedirá la cédula vigente, validará su identidad y le asignará un turno.

al llegar, un coordinador le pedirá la cédula vigente, validará su identidad y le asignará un turno. Registro de contacto: deberá proporcionar un número telefónico.

deberá proporcionar un número telefónico. Captura biométrica: pasará al área de datos biométricos para validar que su información coincida con sus rasgos y registros.

pasará al área de datos biométricos para validar que su información coincida con sus rasgos y registros. Revisión en pantalla: verificará sus datos personales antes de confirmarlos (clave para evitar errores).

verificará sus datos personales antes de confirmarlos (clave para evitar errores). Huella dactilar: colocará su huella como parte de la autenticación.

colocará su huella como parte de la autenticación. Grabado láser y entrega: en la etapa final, entregará su cédula actual; tras la verificación final, recibirá la nueva cédula y la anterior será anulada en su presencia.

4) ¿Cuánto tarda?

Si no realiza cambios , el proceso puede tomar entre 10 y 15 minutos.

, el proceso puede tomar entre 10 y 15 minutos. Si pide modificaciones (dirección, estado civil, ocupación u otros datos), el tiempo puede aumentar por verificaciones adicionales.

5) Horarios y modalidades de atención (lo esencial)

Centros estándar: lunes a viernes 8:00 a. m. – 7:00 p. m.; sábados y domingos 8:00 a. m. – 5:00 p. m.

Centros de alto servicio (en municipios cabecera): lunes a viernes 8:00 a. m. – 9:00 p. m.; sábados 8:00 a. m. – 7:00 p. m.; domingos y feriados 8:00 a. m. – 5:00 p. m.

Centros de servicio continuo (24 horas): operan en La Feria, Las Américas, Herrera, San Cristóbal, Santiago, La Vega, La Romana y Barahona.

En esos centros, se atenderá por mes de cumpleaños de 7:00 a. m. a 11:00 p. m.

De 11:00 p. m. a 7:00 a. m. se recibirá a la ciudadanía solo con cita, sin distinción del mes de nacimiento.

En algunos puntos en plazas comerciales (Ágora Mall, Occidental Mall, Galería 360, Megacentro, Bella Vista Mall y Plaza Central) también se requerirá cita, según lo informado.

Recomendaciones finales (para evitar contratiempos)

Vaya con su cédula actual y acuda en el mes correspondiente a su cumpleaños.

Revise con calma todos los datos antes de confirmar.

Consulte la información oficial de la JCE para detalles actualizados del proceso.

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