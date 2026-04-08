En este reporte te traemos toda la información clara y actualizada sobre la nueva cédula de identidad y electoral que está implementando la Junta Central Electoral (JCE). Bendito, después de que las cédulas antiguas vencieran en 2024 y 2025, ya arrancó el proceso masivo y mucha gente se pregunta: ¿es gratis?, ¿qué llevo?, ¿dónde voy? y ¿cuánto tiempo me va a tomar? Te respondemos todo lo que estás buscando para que vayas preparado y sin complicaciones.

¿Cuánto cuesta sacar o renovar la nueva cédula?

Buena noticia, panas: la nueva cédula es totalmente gratuita para todos los dominicanos durante este proceso de renovación masiva. El Estado está asumiendo el costo completo, que ronda los RD$6,500 millones para emitir y modernizar el documento de más de 9.4 millones de personas (aproximadamente RD$691 por cédula en promedio).

La inversión cubre impresión, logística y operación. Recuerda que a partir del 1 de febrero de 2026 ya no se emiten más cédulas del formato anterior.

¿Cuáles son los principales beneficios de la nueva cédula?

Esta no es una cédula más: viene con tecnología de punta para hacerla más segura, duradera y útil:

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Chip de alta seguridad : Almacena tus datos personales y biométricos de forma encriptada. Reduce el riesgo de falsificación, clonación o manipulación. No es un geolocalizador.

: Almacena tus datos personales y biométricos de forma encriptada. Reduce el riesgo de falsificación, clonación o manipulación. No es un geolocalizador. Sirve como documento de viaje en casos excepcionales : Certificada por la OACI, tiene Zona de Lectura Mecánica (MRZ) y Código de Acceso a la Tarjeta (CAN). Útil si pierdes el pasaporte en el exterior (siempre que haya acuerdo con el país).

: Certificada por la OACI, tiene Zona de Lectura Mecánica (MRZ) y Código de Acceso a la Tarjeta (CAN). Útil si pierdes el pasaporte en el exterior (siempre que haya acuerdo con el país). Firma digital : Te permite obtener un certificado para firmar documentos electrónicos de manera segura.

: Te permite obtener un certificado para firmar documentos electrónicos de manera segura. Mayor durabilidad : Fabricada en policarbonato multicapa con grabado láser, resiste mejor el paso del tiempo.

: Fabricada en policarbonato multicapa con grabado láser, resiste mejor el paso del tiempo. Más de 100 medidas de seguridad: Incluye microtextos, elementos UV, tramados anti-alteración, foto fantasma y relieve táctil (ideal para personas con discapacidad visual).

Además, abre la puerta a la identidad digital, que facilitará trámites en línea con bancos y entidades del Estado.

La nueva cédula ya tiene fecha y comenzará el 12 de abril de 2026.

¿Qué requisitos debes presentar para renovar tu cédula?

El trámite es sencillo, pero prepara estos documentos según tu caso:

Obligatorio : Tu cédula actual (la antigua será anulada al recibir la nueva).

: Tu cédula actual (la antigua será anulada al recibir la nueva). Si vas a actualizar datos: Cambio de dirección: Factura de luz, agua, internet o cable. Tipo de sangre: Carné de tipificación, licencia o certificado de laboratorio. Alergias o condiciones médicas: Certificado o tarjeta médica. Donante de órganos: Carné del Incort. Ocupación: Título profesional o certificado del registro mercantil.



Importante: Si cambiaste de estado civil y ya consta en el Registro Civil de la JCE, no necesitas llevar actas adicionales. La institución lo actualizará automáticamente.

Cómo renovar la nueva cédula paso a paso (proceso que dura 10-15 minutos)

Acude al centro de cedulación más cercano (hay más de 190 en todo el país, incluyendo centros de servicio continuo). Validación de identidad con tu cédula actual. Captura de datos: foto, firma y huellas dactilares (biométricos). Revisión y validación de tus datos personales (aquí puedes actualizar lo que necesites). ¡Entrega inmediata de tu nueva cédula! Te anulan la anterior en el momento.

La JCE recomienda ir en el mes de tu cumpleaños para organizar mejor el flujo. A partir del **12 de abril de 2026** arrancó la fase masiva. En el exterior inicia en mayo 2026.

Tips prácticos para que tu trámite sea rápido y sin estrés

Lleva los documentos de soporte si vas a actualizar datos. Eso evita que tengas que volver.

Verifica previamente tus datos en el sistema de la JCE si es posible.

Evita ir en horas pico; revisa los horarios y centros en el sitio oficial de la JCE.

Si necesitas una certificación temporal mientras esperas tu turno, la JCE la está entregando gratis para trámites urgentes.

El proceso es rápido en condiciones normales, pero en las primeras semanas puede haber más gente.

¿Cuándo te toca a ti?

El proceso va progresivo y se extenderá hasta marzo de 2027. Mantente atento a las comunicaciones de la JCE y ve preparando tus documentos con tiempo. La idea es que todos renovemos de forma ordenada.

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