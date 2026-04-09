A partir del domingo 12 de abril de 2026 comienza la cedulación masiva para la entrega de la nueva cédula, con una red de más de 190 centros en todo el país, distribuidos en tres modalidades de servicio: centros estándar (153), centros de alto servicio (32) y centros de servicio continuo (8, 24 horas).

1) Horarios por tipo de centro

Centros estándar (153)

Lunes a viernes: 8:00 a. m. – 7:00 p. m.

Sábados y domingos: 8:00 a. m. – 5:00 p. m.

Centros de alto servicio (32) (en municipios cabecera de provincias)

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Lunes a viernes: 8:00 a. m. – 9:00 p. m.

Sábados: 8:00 a. m. – 7:00 p. m.

Domingos y feriados: 8:00 a. m. – 5:00 p. m.

Centros de servicio continuo (8) – 24 horas

Estos centros operan 24/7, pero con un esquema especial:

De 7:00 a. m. a 11:00 p. m.: atención por mes de cumpleaños.

De 11:00 p. m. a 7:00 a. m.: atención sin distinción del mes de cumpleaños, pero con cita previa.

2) Los 8 centros 24 horas (servicio continuo)

Según la JCE, los centros de servicio continuo estarán ubicados en:

La Feria

Las Américas

Herrera

San Cristóbal

Santiago de los Caballeros

La Vega

La Romana

Barahona

3) Módulos en plazas comerciales: horario y cita

La JCE indicó que también operarán módulos en plazas comerciales (menciona, entre otras, Ágora Mall, Occidental Mall, Galería 360, Megacentro, Bella Vista Mall y Plaza Central), con estos horarios:

Lunes a viernes: 9:00 a. m. – 9:00 p. m.

Sábados: 9:00 a. m. – 7:00 p. m.

Domingos y feriados: 10:00 a. m. – 2:00 p. m.

En el mismo aviso, explicó que se requerirá cita previa en:

Los centros continuos, solo en el tramo 11:00 p. m. – 7:00 a. m., y

Los módulos en plazas comerciales.

4) Datos útiles antes de ir

La captura de datos biométricos y personales puede tomar entre 10 y 15 minutos, pero el tiempo puede aumentar si se solicitan cambios (dirección, estado civil, ocupación u oficio, tipo de sangre, alergias, entre otros).

La JCE señaló que el ciudadano puede realizar el proceso en cualquier centro del país, sin importar su lugar de residencia.

El proceso de la nueva cédula está planteado en dos etapas: la fase masiva inicia el 12 de abril de 2026 en territorio nacional y en mayo comenzaría en el exterior.

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