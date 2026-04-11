La foto para la nueva cédula no es un simple trámite: si tu rostro no queda claramente visible o si llevas elementos no permitidos, pueden pedirte repetir la toma. La clave es ir con una presentación “neutra” que facilite la identificación: rostro despejado, orejas visibles y cero distracciones.
A continuación, una guía práctica sobre colores de ropa y peinados recomendables para el día de tu foto para la nueva cédula.
1) Regla base: que se vea tu cara completa en tu nueva cédula
Cuando te sientes frente a la cámara, procura que se vean con nitidez:
- Ojos y cejas
- Frente
- Contorno facial
- Ambas orejas
En pocas palabras: nada que tape o proyecte sombras sobre el rostro.
2) Cero accesorios: lo que NO debes llevar para tu nueva cédula
Para evitar contratiempos, lo mejor es ir sin ningún elemento adicional. En la práctica, eso significa:
- No gorras (ni sombreros)
- No gafas (ni de sol ni transparentes)
- No aretes
- No cadenas ni collares
- No cintillos u otros accesorios en la cabeza
Mientras más “limpio” vayas, más fácil será que la foto cumpla con los criterios de identificación.
3) Los mejores colores al vestir para la nueva cédula (y el que debes evitar)
Si el objetivo es que tu cara destaque y la imagen se vea nítida, apuesta por tonos que den buen contraste y no reflejen luz.
Colores que suelen funcionar mejor
- Negro
- Azul marino
- Gris oscuro
- Vino/borgoña
- Verde oscuro
- Azul rey (si es liso y sin brillo)
Evita este “clásico error”
No vayas con t-shirt blanco.
Los tonos muy claros pueden restar contraste y hacer que la foto se vea “lavada”, especialmente si el fondo también es claro.
Tip Acento: si dudas entre dos opciones, elige la más sobria: camisa/polo liso oscuro, sin estampados.
4) Hombros cubiertos: mejor blusa o camisa para tu nueva cédula
Para la foto, lo más recomendable es una prenda que cubra los hombros (camisa, polo o blusa con mangas). Evita estilos que den la impresión de “hombros descubiertos”, porque pueden pedirte corregir.
5) Peinados que ayudan para que se vea tu rostro en la cédula (incluye afro y rizado)
El mejor peinado es el que resalta tus facciones y deja ver tu rostro sin obstáculos.
Si tienes pelo afro o rizado
Estos estilos suelen favorecer porque despejan el rostro y permiten que se vean las orejas:
- Semirrecogido (resalta facciones y deja orejas visibles)
- Recogido hacia atrás
- Recogido alto o “piña”
En general (para cualquier tipo de cabello)
- Evita que el cabello tape cejas u ojos
- Procura llevarlo de forma que se vean las orejas
- Si usas flequillo, lo más seguro es peinarlo hacia atrás para despejar la frente
Checklist rápido antes de salir para la JCE
Si cumples con esto, reduces al mínimo el riesgo de repetir la foto para tu nueva cédula:
- Rostro despejado (ojos, cejas, frente y contorno visibles)
- Orejas visibles
- Sin gorras, gafas, aretes, cadenas, collares ni cintillos
- Ropa oscura o de color intenso, lisa y sin brillos
- No t-shirt blanco
- Hombros cubiertos
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