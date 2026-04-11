El cónsul dominicano en Nueva York, Jesús Vásquez, valoró como “acertada y necesaria” la disposición del Gobierno que ordena canalizar los ingresos consulares hacia la Cuenta Única del Tesoro, al considerar que fortalece la transparencia y la eficiencia en el manejo de los recursos públicos.

El diplomático afirmó que la medida representa un paso relevante para un servicio exterior más ordenado, al unificar criterios administrativos y reforzar los controles institucionales.

Sostuvo que el esquema permitirá garantizar una gestión responsable de los fondos, alineada con buenas prácticas y en beneficio tanto del Estado como de la ciudadanía.

Vásquez enmarcó la decisión dentro de las políticas de modernización impulsadas por el presidente Luis Abinader, orientadas —según dijo— a introducir cambios estructurales en la administración pública y a consolidar una institucionalidad más robusta y transparente.

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Asimismo, destacó el anuncio de apertura de nuevas oficinas consulares, el cual atribuyó al crecimiento sostenido de la comunidad dominicana en el exterior, particularmente en Nueva York y otras jurisdicciones.

A su juicio, esta expansión contribuirá a acercar los servicios del Estado, mejorar la atención y garantizar mayor acceso y oportunidad para los dominicanos residentes fuera del país.

El cónsul concluyó que las medidas representan un avance en la modernización del servicio consular y reafirman el compromiso estatal de fortalecer una gestión pública más eficiente, transparente y orientada al ciudadano.

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