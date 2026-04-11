La Junta Central Electoral (JCE) iniciará la cedulación masiva de la nueva cédula con un calendario por mes de nacimiento, a partir del 12 de abril de 2026, y el proceso se extenderá hasta el 31 de marzo de 2027.
Si ya cumpliste años antes de que arrancara el proceso de la nueva cédula, ¿Cuándo te toca?
Si tu cumpleaños fue antes del inicio de la renovación de la nueva cédula (enero, febrero o marzo de 2026), no te corresponde ir en 2026, sino en 2027, cuando el cronograma llegue a esos meses.
En la práctica, esto significa:
Nacidos en enero: renovarán en enero de 2027.
Nacidos en febrero: renovarán en febrero de 2027.
Nacidos en marzo: renovarán en marzo de 2027.
La regla general es simple: se renueva durante el mes del cumpleaños, no el día exacto.
¿Por qué la nueva cédula se hará por mes de nacimiento y no a todos al mismo tiempo?
Según ha explicado la JCE, organizar la renovación de la nueva cédula por mes de cumpleaños busca evitar aglomeraciones y asegurar un proceso más ordenado, transparente y eficiente para toda la ciudadanía, al distribuir la demanda de atención durante el año del operativo.
¿Qué debes hacer mientras tanto?
Verifica tu mes de nacimiento y ubícate en el calendario (abril 2026–marzo 2027).
Mantente atento a los canales oficiales sobre centros, horarios y requisitos.
Toma en cuenta que el cierre del proceso está previsto para el 31 de marzo de 2027, fecha tras la cual la cédula anterior perdería vigencia, de acuerdo con el calendario divulgado.
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