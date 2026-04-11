El proceso masivo para la obtención de la nueva cédula de identidad y electoral inicia el domingo 12 de abril de 2026, y contempla atención preferencial para personas en condiciones de mayor vulnerabilidad, según el esquema de organización previsto en los centros de cedulación.
¿Quiénes tendrán preferencia en los centros para obtener la nueva cédula?
Tendrán prioridad de atención:
- Personas con discapacidad
- Adultos mayores (desde 65 años en adelante)
- Mujeres embarazadas
- Mujeres en postparto
¿Cómo se asignará el turno preferencial para adquirir la cédula?
De acuerdo con la JCE, el turno no se tomará de manera regular: será generado por el coordinador del centro, lo que permitirá que la persona con preferencia sea atendida con prioridad.
Atención a acompañantes: regla clave
Las autoridades aclararon que el acompañante no será atendido si no cumple con el mes correspondiente del calendario del proceso. En ese caso, solo será cedulada la persona con atención preferencial.
Cedulación móvil especial
Además de la atención en los centros, se informó que estará disponible el servicio de cedulación móvil especial, orientado a facilitar el acceso al trámite en casos que lo requieran.
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