En medio de las lluvias pronosticadas y la situación que atraviesa el país, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) evitó confirmar este domingo si serán suspendidas las clases para el día siguiente y dejó la decisión en manos del Ministerio de Educación.

Ante la consulta de si el COE había previsto impedir la docencia “mañana” ante el escenario meteorológico y los impactos asociados, Juan Manuel Méndez, titular de la entidad, indicó que las acciones oficiales deben regirse por el protocolo vigente cuando se declara una alerta roja.

“Bueno, el protocolo en alerta roja debe cumplirse”, afirmó.

Méndez explicó además que corresponde al Ministerio de Educación tomar una determinación formal, al ser parte del Centro de Operaciones de Emergencia. “Entonces, ya hay una decisión que debe tomar el Ministerio de Educación como parte del centro de operaciones de emergencia y de seguro que ellos se pronunciarán en ese sentido”.

Por el momento, el COE se mantiene a la espera de la comunicación oficial de Educación sobre la continuidad o suspensión de las clases, en un contexto marcado por pronósticos de lluvias y la aplicación de medidas preventivas asociadas a los niveles de alerta.

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¿Alerta roja = suspensión de docencia?

En República Dominicana, la declaratoria de alerta roja por parte del Centro de Operaciones de Emergencias implica la activación total de los protocolos de emergencia ante situaciones de peligro inminente, lo que incluye medidas preventivas en el sistema educativo, aunque la decisión formal siempre la toma el Ministerio de Educación (Minerd). La alerta roja como el nivel de mayor peligro, cuando un fenómeno impactará de forma inminente y la población debe resguardarse en lugares seguros. En ese contexto, el Ministerio de Educación de República Dominicana suele disponer la suspensión de la docencia en las provincias bajo alerta roja, con el objetivo de proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo frente a riesgos como inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra. La reanudación de las clases queda sujeta a la evaluación de las condiciones por parte de las autoridades, que determinan cuándo existen garantías de seguridad para el retorno a las aulas.

Samuel Tapia /acento.com.do Jefe de Redacción de Acento. Periodista dominicano apasionado por contar historias sobre actualidad, política y problemáticas sociales, combinando investigación rigurosa con sensibilidad y compromiso ético hacia sus lectores. Ver más