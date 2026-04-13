Unas 30 casas resultaron inundadas en el distrito municipal de Maizal, en la provincia Valverde, tras la crecida del río Maimón, como consecuencia de las lluvias recientes, según han reportado las autoridades locales.

También se reportaron daños en la comunidad Bejucal y Ámina, tras la crecida del río Ánina, donde las brigadas de la Defensa Civil y otras autoridades han tenido que intervenir para auxiliar a familias afectadas y reabrir los caminos.

Las crecidas de los ríos en la zona han dejado secuelas en los campos agrícolas, especialmente en los sembradíos de bananos y lechosa.

La provincia Valverde fue declarada en emergencia este domingo 12 de abril (decreto 234-26). Otras comunidades afectadas son Jicomé y Esperanza. También ha habido daños significativos en las infraestructuras viales.

Algunos nativos consultados ante los daños generados por las lluvias se quejaron de que las autoridades no han asistido a las zonas afectadas con prontitud; también alegan que el puente sobre el río Ánina requiere una reconstrucción, la cual han exigido una y otra vez sin resultado.

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Máximo Laureano

Periodista

Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do .

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