El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que persiste una atmósfera húmeda e inestable asociada a una vaguada en varios niveles de la troposfera, combinada con el viento del sureste y los efectos orográficos locales, lo que generará nublados acompañados de aguaceros muy fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas, ráfagas de viento fuertes y posibles granizadas aisladas en distintas provincias del país.

Además, se modifican los niveles de avisos y alertas meteorológicas ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra. También se mantienen recomendaciones marítimas en ambas costas.

Información del clima en el Gran Santo Domingo

Para el Gran Santo Domingo se prevé un ambiente nublado con aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente durante la tarde y la noche.

Pronóstico por zonas

Distrito Nacional: nublado con aguaceros fuertes, tronadas y ráfagas de viento fuertes en ocasiones.

Santo Domingo Norte: nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento.

Santo Domingo Este: mayormente nublado con aguaceros fuertes, tronadas y ráfagas de viento fuertes en ocasiones.

Santo Domingo Oeste: nublado con aguaceros fuertes, tronadas aisladas y ráfagas de viento fuertes en ocasiones.

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Temperaturas (referencia para el Gran Santo Domingo)

Mínimas: entre 20 °C y 22 °C

Máximas: entre 29 °C y 31 °C

¿Dónde lloverá más hoy?

Las precipitaciones serán más frecuentes e intensas sobre provincias como:

La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, Azua, San Cristóbal, San Juan, Peravia, Duarte, Samaná, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, La Vega, San José de Ocoa, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, Santiago, Santiago Rodríguez y Dajabón.

Pronóstico por periodos

Mañana: ambiente nublado con lluvias dispersas y tronadas hacia el litoral Caribeño y nordeste.

Tarde: aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del país.

Noche: persistirán las lluvias en varias provincias, disminuyendo gradualmente en la madrugada.

Alertas meteorológicas vigentes

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó a 21 provincias y al Distrito Nacional en alerta amarilla y mantiene 7 en verde.

En alerta amarilla se encuentran: Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal, La Vega, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, Monte Plata, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Juan, Duarte (Bajo Yuna), Sánchez Ramírez, Espaillat, Hermanas Mirabal, Hato Mayor, El Seibo y Monte Cristi, además de Santiago Rodríguez.

En verde permanecen: María Trinidad Sánchez, Valverde, Independencia, Samaná, Dajabón, Elías Piña y Azua.

Condiciones marítimas: restricciones y recomendaciones

Costa Atlántica: se recomienda a operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con extrema precaución debido a visibilidad reducida, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y oleaje anormal.

Costa Caribeña: se aconseja navegar con precaución y no aventurarse mar adentro por condiciones adversas similares.

Sensación térmica

Las temperaturas se sentirán calurosas durante el día, mientras que en horas de la noche y la madrugada podrían tornarse más frescas, especialmente en zonas montañosas, debido al viento del este/sureste.