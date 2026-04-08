El Ministerio de Educación de la República Dominicana informó que para este jueves 9 de abril se mantiene la suspensión de la docencia en las provincias bajo alerta amarilla, como medida preventiva ante las condiciones climáticas que afectan al país.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la institución explicó que la decisión responde a la necesidad de garantizar la seguridad de la comunidad educativa, en medio de las lluvias provocadas por la vaguada que incide sobre el territorio nacional.

En cuanto a las zonas en alerta verde, el Ministerio indicó que la docencia se mantiene, pero instruyó a los directores regionales, distritales y de centros educativos a evaluar de manera continua las condiciones en sus territorios y suspender las clases si la situación lo amerita.

La institución precisó que se debe prestar especial atención a áreas de difícil acceso, zonas inundables, comunidades cercanas a ríos y cañadas, así como a centros educativos que presenten afectaciones estructurales que puedan poner en riesgo a estudiantes y docentes.

“Con estas lluvias, lo más importante es cuidarnos. La seguridad de nuestros estudiantes, docentes y de cada familia dominicana está por encima de todo”, expresó el Ministerio en su publicación.

Las autoridades educativas reiteraron el llamado a la prudencia y al seguimiento de las informaciones oficiales, en coordinación con los organismos de emergencia.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más